Mesnerin geht nach 35 Jahren in den Ruhestand

In „ihrer“ Kirche St. Bartholomäus in Steinbach: Resi Recher (79) hat 1984 das Amt als Mesnerin übernommen. „Es tut ihr schon leid, dass sie nicht mehr weitermachen kann“, sagt ihr Mann Alfred Recher. Foto: OSMAN

Steinbach

von Ulrike Osman

Ob Sonntagsmesse, Trauergottesdienst, Krippenspiel oder Osternachtsfeier – immer hat Resi Recher dafür gesorgt, dass alles rund lief in der Kirche St. Bartholomäus in Steinbach (Gemeinde Moorenweis). Nach 35 Jahren geht die Mesnerin nun Ende Februar in den Ruhestand.