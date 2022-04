Altes Bauernhaus wird zur Künstler-WG

Von: Ulrike Osman

Teilen

„Beim Dürkl“ ist nun die Kreativ-WG von Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenck. © Weber

Ein junges Pärchen schaut sich vor eineinhalb Jahren ein altes Bauernhaus im Moorenweiser Ortsteil Dünzelbach an: dunkel, klein, vollgestopft – so die ersten Eindrücke. Inzwischen ist daraus ein helles, schmuckes Kunsthaus geworden.

Dünzelbach – Weil viel Platz ist, sollen mehr Kreative die Räume nutzen: zum Schreiben, Malen, Komponieren und Musizieren.

Am Anfang brauchte es viel Fantasie. Als Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenck das alte Bauernhaus in Dünzelbach zum ersten Mal besichtigten, war es schwer vorstellbar, dass sie sich hier würden wohlfühlen können. Damals lebten die beiden noch in einer Hamburger Altbauwohnung mit luftigen hohen Räumen. Hier standen sie in kleinen dunklen Kämmerchen, die vollgestopft waren mit Kram, die Zimmerdecke nur ein paar Fingerbreit über dem Kopf. Doch die Journalistin und der Dokumentarfilmer fühlten auch den Charme des alten Hauses. Und weil sie raus wollten aus der Großstadt und zurück in den Heimatlandkreis der 35-Jährigen, unterschrieben sie einen Mietvertrag für das Anwesen „Beim Dürkl“ und zogen ein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das war im September 2020. Inzwischen haben die beiden aus dem verwinkelten Bauernhaus eine Künstler-Oase gemacht. Kreative kommen hierher, um zu schreiben, zu malen, zu komponieren, zu musizieren. Oder einfach nur, um abzuschalten.

Gerne mehrere Gäste

Auf die Idee kam das Paar, weil das Haus für Zwei eigentlich viel zu groß ist. „Wir brauchen beide nicht so viel Platz“, sagt Ronja von Wurmb-Seibel. Ihr Traum ist es, mit mehreren Gästen in einer Art WG auf Zeit zusammenzuleben. Jeder kann sein Ding machen und trotzdem gibt es Gemeinschaft. Doch bisher konnten pandemiebedingt nur einzelne Besucher kommen. Denen habe es aber gut gefallen und auch gut getan, erzählt die gebürtige Eichenauerin. „Ich habe das Gefühl, dass hier jeder von Anfang an so ist, wie er ist.“

Ein altes Haus

Das Haus mit seinen krummen und schiefen Wänden lade förmlich dazu ein, authentisch zu sein. Ronja von Wurmb-Seidel ist fasziniert von der Vorstellung, was sich zwischen den steinernen Mauern schon alles abgespielt haben muss – was das Haus im Laufe seiner Geschichte wohl gesehen hat an Leben und Sterben, Glück und Tragik, Alltag und Ausnahmezustand. Bis ins Jahr 1700 lassen sich die Bewohner namentlich zurückverfolgen, das Haus selbst ist noch älter. „Es ist unglaublich, wie clever man damals gebaut hat“, sagt die Journalistin und Autorin.

Der Platz wurde optimal ausgenutzt, ein bisschen Behaglichkeit mit einfachen Mitten hergestellt. So führt zum Beispiel eine winzige schmale Stiege vom heutigen Esszimmer in den ersten Stock, wo vier kleine Räume so angeordnet sind, dass sie vom steinernen Ofen im Erdgeschoss mit beheizt werden können. Der Dachstuhl ist 300 Jahre alt, jeder Dachziegel handgemacht.

Die Sanierung

Dennoch drohte dem baufällig gewordenen Anwesen in den 1980er-Jahren der Abriss. Ein Handwerker mit Herz für historische Bausubstanz rettete und sanierte es. Von Wurmb-Seibel und Schenck haben ihrerseits eine äußerst gelungene Renovierung durchgeführt und jedem Raum einen eigenen Charakter gegeben. Um mehr Licht ins Haus zu bringen, wurden hier und da Zwischenfenster eingesetzt. Es gibt uralte Türen, Regale aus alten Obstkisten, niedrige Sofas, dezente Teppiche. Das Rustikale und das Moderne vertragen sich vortrefflich. Die kleinen Zimmer sind eher minimalistisch eingerichtet. Statt raumfressender Schreibtische gibt es hochklappbare Schreibbretter, einzelne Sessel, nur hier und da ein Accessoire.

Wanne mit Himmelsblick

Im winzigen Bad kann man von der Wanne aus in den Sternenhimmel schauen. Eine Nische beherbergt ein hohes Bett und darunter eine mit Vorhang abgetrennte Spiel-Höhle, die die Kinder aus der Verwandtschaft begeistert. Ein Schrank aus Afghanistan mit Intarsien und eingearbeiteten Kacheln passt in das bayerische Bauernhaus, als hätte er nie woanders hingehört. Von Wurmb-Seidel und Schenck haben ihn aus Kabul mitgebracht, wo sie einige Jahre journalistisch tätig waren.

„Wir haben uns hier von Anfang an wohlgefühlt“, sagt die 35-Jährige über ihre neue Heimat Dünzelbach. „Die Großstadt fehlt uns nicht.“

Im Ort wurde das Paar freundlich aufgenommen. Von Wurmb-Seibel und Schenck müssen lachen, wenn sie an den – freundlich geäußerten – Kommentar eines Nachbarn denken. Er hätte nicht gedacht, dass in „das Drecksloch“ nochmal jemand einziehen würde. So kann man sich täuschen.

Buch über den Einfluss von schlechten Nachrichten auf die Psyche

Kreative sollen in Ronja von Wurmb-Seibels altem Bauernhaus Inspiration für ihre Projekte finden. Das gilt natürlich auch für die Hausherrin selbst. Nach der Renovierung hat die 35-Jährige hier ein Buch geschrieben. „Wie wir die Welt sehen – Was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien“ befasst sich mit dem Einfluss von schlechten Nachrichten auf die menschliche Psyche und fordert eine konstruktivere Berichterstattung. Hiobsbotschaften gibt es zur Zeit im Überfluss. Viele Menschen sind davon überfordert, ist die Autorin überzeugt. Sie will zeigen, wie man auf Probleme schauen kann, „ohne komplett zu verzweifeln“.



Denn wer sich hilflos fühlt, rutscht schlimmstenfalls ab in Apathie und Gefühllosigkeit. „Das ist für jede einzelne Person schrecklich, aber auch für die Gesellschaft ganz schlimm“, sagt von Wurmb-Seibel. „Es würde bedeuten, dass wir nicht mehr mitfühlen, wenn irgendwo Ungerechtigkeit passiert.“



Sie plädiert deshalb dafür, neben Problemen immer auch Lösungsmöglichkeiten beziehungsweise Wege zum Abmildern schlimmer Folgen aufzuzeigen. Nur, wenn Themen von beiden Seiten beleuchtet werden, „schaffen wir es, unsere Welt zu sehen, wie sie ist.“ os

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.