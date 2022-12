An Weihnachten: Traditions-Bäckerei schließt nach 84 Jahren - letzte Brezen müssen reserviert werden

Von: Ulrike Osman

Teilen

Schluss, aus, vorbei: Nach dem letzten Öffnungstag ist die Auslage in der Bäckerei Graf wie leer gefegt. Was er in Zukunft machen wird, weiß Inhaber Markus Graf noch nicht genau. © Osman

Wer in Moorenweis an Heiligabend eine Breze kaufen wollte und nicht vorbestellt hatte, ging leer aus. So groß war der Ansturm in der Traditions-Bäckerei Graf. Es war der letzte Tag, an dem das Geschäft geöffnet hatte.

Moorenweis – „Haben Sie vorbestellt?“ Diese Frage stellt Bäckereiverkäuferin Bianca Fuchs den ins Geschäft strömenden Kunden an diesem Vormittag immer wieder. Lautet die Antwort nein, muss sie bedauernd abwinken. „Dann kann ich Ihnen leider keine Brezen verkaufen.“ An diesem letzten Öffnungstag der Moorenweiser Bäckerei Graf kann sich mit Brezen und Semmeln nur noch eindecken, wer im Voraus geordert hat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Schade“, sagt ein Kunde, der das nicht gewusst hat. „Die Brezen hier waren der Renner.“ Na gut, nimmt er eben eines der wenigen Kastenbrote mit, die noch zu haben sind. Zum Abschied legt er Trinkgeld für das Verkaufs-Team auf den Tresen und wünscht für die Zukunft alles Gute. Hinter ihm hat sich eine Schlange gebildet. Und draußen vor der Tür warten weitere Kunden darauf, dass es im Laden etwas leerer wird. Im Minutentakt stößt jemand dazu.

An Heiligabend und auch die Tage zuvor herrschte großer Andrang auf Semmeln und Brezen der Bäckerei Graf. © Osman

Hinten in der Backstube sind Markus Graf und seine Eltern noch schwer beschäftigt. Es ist später Vormittag, normalerweise wäre um diese Zeit die Arbeit schon getan. Doch die Drei backen in diesen Tagen mehr als üblich, weil so viele Bestellungen eingegangen sind. Inhaber Graf schätzt, dass er ein Drittel mehr Ware produziert hat als sonst. Die Kunden kaufen Dutzende von Brezen, um sich einen Vorrat einzufrieren. Schon die ganze Woche geht das so.

Anfang November hatte Graf bekannt gegeben, dass er die 1938 gegründete Traditionsbäckerei schließt und, dass Heiligabend der letzte Verkaufstag sein würde. Hauptgrund für die Bäckerei-Aufgabe ist der Personalmangel. Weder für den Verkauf noch für die Produktion fand sich Nachwuchs. Von seinen sechs Mitarbeiterinnen im Verkauf hatten einige angekündigt, aufhören zu wollen. Auch für sie war kein Ersatz aufzutreiben. Außerdem hätten Investitionen in neue Maschinen angestanden. Und schließlich kämpfte die kleine Bäckerei wie alle Betriebe mit den stark gestiegenen Energiekosten.

Dass Markus Grafs Eltern noch immer mitarbeiteten, obwohl sie das Rentenalter schon weit überschritten haben, war kein Zustand mehr. Die beiden sollen endlich ausruhen dürfen. „Mein Mann wird 85 und ist seit Mitternacht auf den Beinen“, sagt Walburga Graf (79), während sie die letzten Brezen in ein Gefäß mit Lauge tunkt.

Anton Graf schiebt das Gebäck auf einem langen, schmalen Holz in den Ofen. Hier backen die Brezen auf Schamottplatten – ihnen verdanken sie die besonders resche Konsistenz. Das Rezept stammt noch vom Gründer der Bäckerei, dem Großvater von Markus Graf. „Es ist ein komisches Gefühl“, sagt der 56-Jährige, als sich sein letzter Arbeitstag dem Ende nähert. Er ist in diesen Wochen kaum zum Nachdenken gekommen. Was er in Zukunft machen wird, weiß er noch nicht. „Jetzt fahre ich erstmal in den Urlaub. Und dann sehe ich weiter.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.