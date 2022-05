Vom ukrainischen Radio in die Backstube

Teilen

Arbeiten und auf andere Gedanken kommen: Olena Shumakova (Mitte) mit Angelika und Werner Nau. © Metzler

Einfach nur rumsitzen und warten, was die Zukunft bringt: Das ist nicht die Sache von Olena Shumakova. Nach ihrer Flucht aus der Ukraine kam sie im Landkreis unter und hat schon einen Job gefunden. Auch ihre Freundin hat bereits eine Stelle – beide arbeiten in Bereichen, in denen dringend Leute gesucht werden.

Grunertshofen – „Tochter, wach auf, schnell, der Krieg beginnt!“ Das rief Olena Shumakova ihrer 14-jährigen Tochter Bogdana am Morgen des 24. Februar zu. Solche Worte kannte sie bis dato nur aus Kinofilmen, erzählt die 46-jährige Ukrainerin. Mitten in der Backstube der Bäckerei Werner Nau schildert sie ihre Flucht. „Vor dem Tag wusste ich nicht, wie Explosionen klingen.“ Vom Krieg sei schon länger die Rede gewesen, aber niemand habe wirklich daran geglaubt, dass dies im 21. Jahrhundert möglich sei.

Tagelang lebten die Frauen mit ihren Kindern im Auto, während sie sich durch endlose Staus Richtung polnischer Grenze quälten. © Privat

Nun lenkt die Arbeit in der Bäckerei die Ukrainerin wenigstens zeitweise von solch trüben Gedanken ab. „Hier wird gelächelt, gescherzt und immer gefragt, wie es mir geht“, erzählt Olena Shumakova. Ihr Deutsch sei noch verbesserungsfähig. Aber mit Englisch klappe es gut. Das findet auch ihr Arbeitgeber Werner Nau. „Sie ist eine sehr zuverlässige, nette und extrem saubere Arbeiterin“, lobt der Obermeister der Brucker Bäckerinnung seine neue Mitarbeiterin. Inzwischen wohnen Olena und ihre Tochter bei Maria Hübel. Ihre Freundin Alla hat mit ihren Söhnen eine Bleibe bei Rudolf und Martina Keckeis gefunden. Die Ukrainerin ist als Dolmetscherin im Landratsamt beschäftigt.

In Sicherheit bringen

Olena Shumakova ist eigentlich Radio-Redakteurin. Am Tag, an dem ihre Flucht begann, wollte sie zur Arbeit in die Redaktion ihres Senders Roks in Charkiw, der zweitgrößten Stadt in der Ukraine. Ihre Tochter sollte zur Schule. Stattdessen schleppten sie mit den Nachbarn in ihrem Häuserblock Decken, Wasser, Tee, Sandwiches, Taschenlampen und Erste-Hilfe-Sets in den Keller. Als sie dann dort saß, beschlossen Shumakova, ihre Freundin Alla und eine Nachbarin, die Kinder mit dem Auto in die Karpaten in Sicherheit zu bringen. Es ging nur schrittweise voran. Nach zwei Stunden waren sie erst fünf Kilometer weit gekommen. In Kiew standen sie neun Stunden im Stau.

Hubschrauber kreisen

Russische Hubschrauber kreisten über ihnen. Alla lenkte, Olena achtete auf die Route und hörte ständig Nachrichten. Alla stand in ständigem Kontakt zur Familie Schäfer aus Langwied bei Grunertshofen. Sie kennen die Ukrainerin seit ihrer Kindheit. Die Schäfers überredeten Alla, nicht nur die Kinder in Sicherheit zu bringen. Die Mütter sollten mit ihnen nach Bayern kommen. Und so änderten die Frauen ihren Plan. Sie fuhren in Richtung polnischer Grenze.

Drei Tage warteten sie auf den Übertritt. Immer wieder gingen sie in Decken gehüllt um die stehenden Autos herum, um sich warmzuhalten. „Nachts haben wir uns gegenseitig geweckt, um uns abwechselnd die Beine zu vertreten.“ Alle waren erschöpft und konnten die Situation kam fassen. „Als uns Leute große Behälter mit warmem Tee brachten, habe ich geweint wie ein Kind.“ Das zweite Mal rollten die Tränen, als sie in Polen waren. In einem Hotel in Krakau konnten sie sich endlich duschen, essen und wieder einmal in einem Bett schlafen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nach fünf Tagen kamen sie in Landwied bei Otti und Alfred Schäfer an. Die nahmen Olena, ihre Freundin und die Kinder auf. „Alfred begann, uns Deutsch zu lehren“, erzählt Shumakova. Daran konnte sie aber nur kurz teilnehmen, schnell fand sie Arbeit – in der Backstube. Die 14-jährige Tochter besucht inzwischen die Schule.

„Maria und Freunde richteten Zimmer für uns ein, kauften ein und machten unser Leben ein bisschen normaler“, sagt Olena Shumakova dankbar. „Sie bereitet tolle Gerichte zu, nimmt uns mit zu Spaziergängen und auf Ausflüge.“ Die Ukrainerin überlegt schon jetzt, wie sie sich eines Tages revanchieren kann.

Große Dankbarkeit

Wenn die 46-Jährige nicht in der Backstube arbeitet, ist sie weiter für ihren Sender tätig. Einen Teil ihres Verdienstes überweist sie auf Konten der Freiwilligen in die Ukraine. „Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier sein werde“, sagt sie. „Aber ich weiß, dass ich mich an jeden Menschen hier erinnern werde.“ Vielleicht wird sie später ein Buch schreiben über Bayern und seine Menschen. „Ich warte auf den Sieg der Ukraine und auf eine Rückkehr zu meiner Familie, zu meiner älteren Tochter, zu meinem Vater.“ Derzeit ist sie in ständiger Sorge um ihre Lieben – vor allem um ihre 23-jährige Tochter. Die blieb in der Ukraine bei ihrem Freund, der in der Küche der ukrainischen Armee arbeitet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.