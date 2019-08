Brandschutz mangelhaft: Alte Schule geräumt

In Moorenweis brodelt die Gerüchteküche. Was wird aus der Alten Schule? Vereine, die das historische Gebäude bisher nutzten, mussten raus. Die Mittagsbetreuung der Grundschule soll nach den Sommerferien ebenfalls verlegt werden. Grund sind erhebliche Mängel am Brandschutz.

Moorenweis–Im Ort gibt es Stimmen, die behaupten, dass der Abriss der Alten Schule unmittelbar bevorsteht. Ganz so schlimm ist es nicht, wird im Gespräch mit Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU) und seinen Stellvertretern Rudi Keckeis (Bürgervereinigung) und Hubert Leib (CSU) deutlich. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der Alten Schule sei noch nicht gefallen. Der Abriss sei lediglich eine Option, „vielleicht die wahrscheinlichere“, so Keckeis. Der Gemeinderat werde sich in den nächsten Monaten mit der Alten Schule beschäftigen.

Die Faktenlage spricht allerdings für sich. „Das Gebäude erfüllt die heutigen Brandschutzauflagen nicht mal mehr ansatzweise“, sagt Schäffler. Errichtet wurde es in der Gründerzeit, vermutlich um 1880. Decken, Treppenhaus und Treppe sind aus Holz. An einer der Wände habe man Feuchtigkeit entdeckt, nun drohe Schimmel.

Bei einer Sanierung nach den aktuellen Vorgaben von Brandschutz und Barrierefreiheit „würde vom eigentlichen Gebäude kaum etwas übrig bleiben“. „Brandschutz geht nur ganz oder gar nicht“, ergänzt Keckeis.

Nach ersten Schätzungen eines Bausachverständigen kämen auf die Gemeinde Kosten von einer Million Euro zu. „Und es würden sicher noch Überraschungen zutage treten.“ Die Gemeinde müsste also viel Geld in die Hand nehmen, hat aber mit dem geplanten Neubau des Kindergartens und der Errichtung eines Sozialzentrums, mit Rathausumbau, Turnhallen- und Straßensanierungen bereits allerhand kostspielige Projekte in der Pipeline. Jedenfalls sei es nicht möglich „ein großzügiges Haus der Vereine sofort hinzustellen“, so Keckeis.

Die Mittagsbetreuung, ursprünglich mit 20 Kindern gestartet, kümmert sich heute um 80 Schüler, Tendenz steigend. Schäffler ist heilfroh, diese große Gruppe künftig nicht mehr in der Alten Schule zu wissen, die als Versammlungsstätte nie genehmigt war. Das Betreuungsangebot soll nach den Ferien im Schulungs- und Aufenthaltsraum der Feuerwehr unterkommen – einem abgetrennten Bereich im Feuerwehrhaus. „Die Kinder kommen nicht in die Fahrzeughalle und sind auch bei einem Alarm nicht im Weg“, stellt Leib klar. Das Mittagessen wird künftig von einem Caterer geliefert. In der Alten Schule hatten einige Mütter reihum selbst gekocht – das ist im Feuerwehrhaus nicht mehr möglich.

Schäffler geht davon aus, dass die Mittagsbetreuung über kurz oder lang ohnehin in ein offenes Ganztagsangebot übergeht. Dieses werde dann auf dem Schulgelände Platz finden müssen.

Zwei weitere bisherige Nutzer der Alten Schule sind die Liedertafel sowie die Blumen- und Gartenfreunde. Für den Chor wurde bereits eine Alternative gefunden: Er darf ab September im Trauraum des Rathauses proben. Das Notenarchiv bleibt vorläufig in der Alten Schule. Die Blumen- und Gartenfreunde wollen ihre Gerätschaften in einer Garage unterbringen. Einen neuen Treffpunkt haben sie noch nicht. „Es ist traurig, weil wir uns den Raum in der Alten Schule wirklich schön hergerichtet hatten“, sagt die Vorsitzende Cilli Karl. Aber sie bleibt gelassen, irgendwie werde es schon weitergehen.

Für Irritationen im Dorf hatte auch die Tatsache gesorgt, dass der Gemeinderat den Beschluss zur Räumung des Gebäudes in nichtöffentlicher Sitzung fasste. Jetzt hoffen viele, dass die weiteren Debatten über die Alte Schule öffentlich stattfinden.