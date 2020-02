Deshalb wird der Faschingszug diesmal etwas ganz besonderes

Das Faschingsfieber steigt: Nach zwei Jahren Pause findet am Sonntag in Moorenweis wieder ein Gaudiwurm statt. Schon jetzt zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab. Das passt, denn gefeiert werden gleich zwei Jubiläen: 100 Jahre TSV Moorenweis und 60 Jahre Faschingsumzug.

Moorenweis – Über 60 Gruppierungen mit rund 1100 aktiven Teilnehmern haben sich beim Organisationsausschuss angemeldet. „Ein unglaublicher Run“, freut sich dessen Leiter Franz Seiler. „Noch nie gab es bei einem Moorenweiser Faschingsumzug so viele Anmeldungen.“ Allein 25 Wagen werden voraussichtlich anrollen, dazu Fußgruppen und Einzelnummern. „Die Tendenz geht verstärkt hin zu Fußgruppen mit kleinen Begleitfahrzeugen“, hat Seiler festgestellt.

Eine solche Fußgruppe sind die „Amseln“, ein paar Moorenweiser Bürger rund um Gemeinderat Georg Büger. „Der Name kommt daher, dass ein Großteil von uns in der Amselstraße wohnt.“ In einer alten Scheune gleich neben dem Maibaum bauen die Amseln seit Wochen an dem Fahrzeug, mit dem sie beim Umzug Furore machen wollen. Thema ist die bayerische Raumfahrt. Eine aus leeren Ölfässern zusammengebaute Rakete wird in die Gabel eines Bulldogs eingehängt, der wiederum optisch in eine alte Dampflok verwandelt wird. „Wir wollen zeigen, dass man in der bayerischen Staatsregierung so modern tut, ohne so modern zu sein“, sagt Büger.

Der Wagen des Burschenvereins

In einer landwirtschaftlichen Halle am Ortsrand entsteht derweil der Faschingswagen des Burschenvereins. Hier wird ein unpolitisches, aber weltbekanntes Thema verarbeitet: das 85-jährige Jubiläum des Brettspiels Monopoly. „Wobei wir von dem Jubiläum erst erfahren haben, als wir uns schon für das Thema entschieden hatten“, erzählt der Vereinsvorsitzende Simon Schäffler und lacht. Um dem Wagen einen lokalen Bezug zu geben, tauchen auf dem Spielbrett statt Badstraße und Schlossallee Moorenweiser Straßen auf.

„Die Themen zeichnen sich durch ihre Vielfalt aus“, freut sich Franz Seiler. Und er verrät, dass neben Kommunalpolitik und Kultur auch Bundespolitik, Sport und das Weltgeschehen eine Rolle spielen werden.

Wegen der Rekordbeteiligung haben die Veranstalter die Zugstrecke geringfügig geändert. Sie führt am ehemaligen Gasthof Zur Post vorbei. Die Organisatoren erhoffen sich davon eine Entlastung des Bereichs um das Kriegerdenkmal. „Wer es gerne etwas ruhiger hat, der kann auch in die Ringstraße bis hinauf zum Gasthof Schamberger ausweichen“, sagt Seiler. Einen Gegenzug gibt es nicht, doch auf dem zentralen Streckenabschnitt sieht man den Zug zweimal.

An den Verkaufsständen entlang der Strecke kann man sich bereits vor dem Start um 14 Uhr mit Würsteln und Krapfen stärken. Außerdem sind ab 12.30 Uhr Auftritte der Garden aus Moorenweis und Kottgeisering sowie der Blaskapellen Moorenweis und Walleshausen geplant. „Und es wird ein bis zwei Überraschungen geben“, verspricht Franz Seiler.

Der Faschingszug

startet am Sonntag, 23. Februar, um 14 Uhr (Aufstellung ab 13 Uhr in der Römer- und Erlenstraße) an der Einmündung der Pfalz- in die Römerstraße. Nach dem Zug ziehen die Narren zur TSV-Halle, wo mit Après-Ski-Bar und Profi-DJ weitergefeiert wird. An der Zugstrecke stehen sechs feste Verkaufsstände, die ab 12.30 Uhr besetzt sind.