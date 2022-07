Besserer Mobilfunk: Drei 30 Meter hohe Funkmasten geplant

Von: Ulrike Osman

Im Gemeindegebiet Moorenweis sollen drei bis zu 30 Meter hohe Mobilfunkmasten entstehen. Die geplanten Standorte liegen bei Steinbach, Dünzelbach und Grunertshofen.

Moorenweis – Kritik an den Plänen gibt es wohl nicht. Aber Mobilfunkgegner hatten einen Info-Abend aufgemischt.

In den drei Ortsteilen ist die Mobilfunkversorgung schlecht. Stellenweise hat man keinen Empfang, etwa im Steinbacher Vereinsheim Alte Schule, wie Gemeinderatsmitglied Michael Vogt (Bürgervereinigung/BV) berichtet. Dass die Versorgung nun verbessert werden soll, wird im Ort offenbar begrüßt. Er habe keine negativen Stimmen zu dem Bauvorhaben gehört, so der in Steinbach lebende Vogt.

Vertrag ist unterschrieben

Zwei der für die Standorte benötigten Grundstücke stellt die Gemeinde zur Verfügung. Ein Standort liegt laut Vize-Bürgermeister Rudi Keckeis (BV) außerhalb von Steinbach in Richtung Eresried. Den Pachtvertrag mit dem Bauherrn, der Firma ATC, habe die Gemeinde bereits unterschrieben. So weit sind die Dinge im Falle von Dünzelbach und Grunertshofen noch nicht gediehen. Klar ist aber, dass der Dünzelbacher Standort auf einem gemeindeeigenen Grundstück nordwestlich des Stockschützenheims liegt. Entfernung zur Ortsmitte: rund 800 Meter. In Grunertshofen verhandle der Bauinteressent mit einem Privateigentümer, so Keckeis. „Damit hat die Gemeinde nichts zu tun.“

Bauanträge für die Masten würden bisher nicht vorliegen. Sie müssten zunächst im Gemeinderat behandelt werden, bevor sie vom Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde beschieden werden.

Zwei von der Gemeinde organisierte Infoveranstaltungen mit einem Referenten vom Landesamt für Umweltschutz haben bereits stattgefunden. Während der Abend in Steinbach dem Vernehmen nach sachlich und harmonisch verlief, gab es in Dünzelbach offenbar heftige Diskussionen. „Es wurde schnell unsachlich“, so Keckeis. Was auch daran gelegen habe, dass die Debatte von auswärtigen Mobilfunkgegnern „gekapert“ worden sei. Hinterfragt wurde unter anderem die Höhe der Masten. 30 Meter müssen es sein, weil zwischen den Antennen ein Mindestabstand bestehen müsse, so Keckeis. Zudem würde es bei einer geringeren Höhe im Falle des Dünzelbacher Standorts zu einer Abschattung des Funksignals durch Bäume kommen.

Unfreiwillige Publicity

Kritische Bürger haben unterdessen einen weiteren Infoabend veranstaltet. Er sollte in der TSV-Halle stattfinden, was dann aufgrund eines Missverständnisses nicht zustande kam, wie Organisatorin Kesari Reber auf Tagblatt-Nachfrage erklärt. Man sei ins TSV-Heim in Geltendorf ausgewichen. Dass auf den bereits gedruckten Flyern der Veranstaltungsort überklebt werden musste, sorgte in Moorenweis für Aufregung. Der Ortswechsel habe jedoch nichts mit dem Thema der Veranstaltung zu tun gehabt, so Reber. Durch die unfreiwillige Publicity sei die Veranstaltung dann aber mit über 150 Zuhörern sehr gut besucht gewesen.

Als Referent trat Klaus Buchner auf, Physikprofessor und Ex-ÖDP-Abgeordneter im Europäischen Parlament. Es sei um die Problematik von 5G und um Möglichkeiten für einen gesundheitsverträglichen Mobilfunk gegangen, so Reber. Auch sie beklagt einen zu rauen Umgangston bei dem Thema. „Wir sollten wertschätzend miteinander umgehen, unabhängig von unserer Meinung.“

