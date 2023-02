Eismerszeller fordert Renovierung des Kriegerdenkmals

Von: Ulrike Osman

Die Inschriften auf beiden Seitenteilen sind verblasst, im Hintergrund sind Werbetafeln zu sehen: Hermann Karl am Kriegerdenkmal. © Osman

Seit 28 Jahren kümmern sich Hermann Karl und seine Frau um das Kriegerdenkmal in Eismerszell (Gemeinde Moorenweis). Doch in letzter Zeit macht ihnen die Aufgabe wenig Freude.

Eismerszell – Denn: Die Tafeln mit den eingemeißelten Namen der Gefallenen beider Weltkriege sind verwittert und kaum noch lesbar.

„Mir stinkt es“, sagt Karl. Es ist Zeit für eine Renovierung, findet der Eismerszeller Ortsvertreter der Krieger- und Soldatenkameradschaft Moorenweis. Die Aufforderung richtet er an die Gemeinde, die ihm in dieser Sache entschieden zu langsam agiert. Schließlich sei es 15 Jahre her, dass das Denkmal zuletzt instand gesetzt wurde.

Heldengedenken

Nun steht der Kriegerjahrtag an, der traditionsgemäß am ersten Sonntag nach dem Ende des Faschings stattfindet und abwechselnd in den Ortsteilen Steinbach, Eismerszell und Purk begangen wird. Heuer wäre Eismerszell an der Reihe. Doch so, wie das Kriegerdenkmal ausschaut, kann man davor nach Karls Meinung kein Heldengedenken veranstalten.

In absehbarer Zeit

Nicht nur sind die Inschriften auf den beiden Seitenteilen unansehnlich. Auch der Brunnen mit Löwenkopf in der Mitte des Denkmals funktioniere nicht richtig, da die Wasserleitung undicht sei, so der Ortsvertreter. Und noch etwas anderes stört ihn massiv – die Werbeschilder, die am Zaun hinter dem Kriegerdenkmal angebracht wurden. Sie passen nicht zu dem Mahnmal und beeinträchtigen die Optik des Platzes, so Karl. „So etwas war noch nie da in unserem Ort.“ Nicht umsonst würden die Schilder auf Fotos, etwa für das gemeindliche Mitteilungsblatt, heraus retouchiert.

Bürgermeister Joseph Schäffler kann jedoch gegen die Reklame nichts unternehmen. „Dagegen gibt es keine Handhabe. Auch anderswo in der Gemeinde hängen Werbeschilder an Zäunen.“

Die Renovierung des Kriegerdenkmals jedoch soll in absehbarer Zeit durchgeführt werden, versichert Schäffler. Einen Kostenvoranschlag habe man bereits angefordert.

