Extra-Faschingszug zum 100. Geburtstag

Der TSV Moorenweis feiert 2020 sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass findet im kommenden Jahr außerturnusmäßig ein Faschingszug statt: am Faschingssonntag, 23. Februar 2020.

Moorenweis– Der erste Moorenweiser Faschingszug fand 1960 statt, der bislang letzte 2018. Damals nahmen für Moorenweiser Verhältnisse unglaubliche 45 Nummern teil: 20 Wagen oder Fahrzeuge, 18 Fußgruppen und sieben Einzelnummern. Nahezu 600 aktive Teilnehmer wurden gezählt.

Organisator Franz Seiler hofft, dass auch 2020 wieder ein schönes Spektakel geboten werden kann. Für die Planungen wurde wieder ein Faschingszugausschuss gebildet. Die Mitglieder sind Wolfgang Süßmeier, Christian Böck, Alex Wybiral, Florian Popfinger, Martin Seiler, Thomas Schäffler, Thomas Tauscher, Richard Klopfer, Ulrich Vogt, Peter Vogt und – neu – Franz Tauscher. Auch Hans Sigl erklärte seine Bereitschaft, doch noch einmal mitzumachen. Geleitet wird der Ausschuss von Franz Seiler.

Frühe Anmeldungen sollen für reibungslosen Ablauf sorgen

Damit alles reibungslos läuft, sollten Teilnehmer das Thema für ihren Wagen oder ihre Gruppe schon jetzt bei Seiler anmelden. „Dadurch soll vermieden werden, dass bestimmte Themen mehrfach behandelt werden, andere dafür unter den Tisch fallen“, sagt er. Auch die auswärtigen Teilnehmer werden um Anmeldung gebeten. „Die Themen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt“, verspricht der Ausschusschef. Rechtsextremistische, pornographische oder gewaltverherrlichende Inhalte sind verboten.

Dem Organisator muss auch mitgeteilt werden, ob eine Musikanlage bei einer Gruppe dabei ist – wegen der Positionierung der Nummer in der Zugaufstellung. Ein Anmeldeformular findet sich auf www.tsvmoorenweis.de. Dort stehen auch die Auflagen von Landratsamt und TÜV sowie die Umzugsordnung des Veranstalters.

Verkaufsstände und Einlagen sind geplant

Geplant ist, dass es wieder Verkaufsstände an der Zugstrecke gibt. Dort sollen auch Einlagen stattfinden. 2020 wird es erneut keinen Gegenzug geben – die Wagen sollen sich nicht im Begegnungsverkehr treffen.

Der Zug beginnt an der Einmündung der Pfalzstraße in die Römerstraße und führt dann am ehemaligen Gasthof Schamberger vorbei, über die sogenannte Dellingerkreuzung, an Kirche und Kriegerdenkmal vorbei in den Eichweg. Am Ende des Eichwegs wird links in die Ringstraße abgebogen, es geht die gesamte Ringstraße hinauf bis zur TSV-Halle. Die Aufstellung erfolgt in der Erlen- und Römerstraße. Nach dem Zug wird in der Halle und im Party-Iglu weitergefeiert.

Weitere Informationen

gibt es bei Franz Seiler unter Telefon (0 82 02) 15 29 oder per E-Mail an Seiler.Franz @t-online.de

