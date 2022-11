Regisseur greift Funkmast-Streit auf - „über Sorgen der Bürger wird hinweggegangen“

Über drei geplante Funkmasten in Moorenweis herrscht schon lange Streit. Ein Regisseur widmete sich nun in seinem Film dem Thema. (Symbolbild)

Diskussion in Moorenweis

Die drei im Gemeindegebiet Moorenweis geplanten Mobilfunkmasten wecken überörtliches Interesse. Der Regisseur und Filmproduzent Klaus Scheidsteger will in einer Dokumentation darüber berichten.

Moorenweis – „Dass in unserer kleinen Gemeinde gleich drei riesige Mobilfunkmasten geplant sind, scheint sich als ,absurder Fall Moorenweis‘ herumgesprochen zu haben“, sagt Kesari Reber von der Bürgerinitiative (BI) „Gesundes Miteinander Leben“. Die BI fordert, dass die Gemeinde einen unabhängigen Gutachter einschaltet und ein eigenes Mobilfunkkonzept erstellt. Scheidsteger hat die Engagierten um ein Video-Interview gebeten, das in Kürze stattfinden soll.

+ „Moorenweis ist ein repräsentatives Beispiel dafür, wie über Verbraucherschutz und die Sorgen der Bürger hinweggegangen wird“, sagt Klaus Scheidsteger, Regisseur und Filmproduzent. © tb

Der 68-Jährige wurde über Freunde, die in der Gegend leben, auf die Planungen aufmerksam. Die 30 bis 50 Meter hohen Funkmasten sollen, wie berichtet, nordwestlich von Steinbach und Dünzelbach sowie nördlich von Grunertshofen entstehen.

Scheidsteger verfolgt die Mobilfunkpolitik seit Jahren und untersuchte in seinem 2016 erschienenen Dokumentarfilm „Thank You For Calling“ mögliche Gesundheitsrisiken durch elektromagnetische Strahlung. „Ich bin der kleine Don Quijote, der versucht, Aufklärungsarbeit zu betreiben und ein Bewusstsein zu schaffen“, sagt der in Frankreich lebende Journalist im Gespräch mit dem Tagblatt.

Anlass für seinen neuen Film ist unter anderem eine Studie über die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G. Veröffentlicht wurde sie vom Ausschuss für Wissenschaft und Technikfolgenabschätzung (Science and Technology Options Assessment Komitee/STOA) des Europäischen Parlaments. „Es gibt klare Hinweise, dass es so nicht weitergehen kann“, sagt Scheidsteger. Kritische Stimmen würden jedoch durch den Lobbyismus der Mobilfunkindustrie bekämpft. „Moorenweis ist ein repräsentatives Beispiel dafür, wie über Verbraucherschutz und die Sorgen der Bürger hinweggegangen wird“, so Scheidsteger. „Das ist schon sehr bedenklich.“

Gerne würde er zu dem Thema auch Vertreter von Gemeinde und Landratsamt befragen und hat nach eigener Aussage entsprechende Interviewanfragen gestellt – bis jetzt ohne Reaktion, wie er sagt. „Das ist ein typisches Verhalten.“

Der Moorenweiser Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU) bestreitet jedoch, eine Anfrage von Scheidsteger erhalten zu haben. Aus dem Landratsamt heißt es, man sei für Fragen nach möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Mobilfunkmasten nicht der richtige Ansprechpartner. „Das Kriterium der Strahlung wird im baurechtlichen Genehmigungsverfahren von Gesetzes wegen nicht weiter geprüft, wenn die Bundesnetzagentur die entsprechende Bestätigung über die Einhaltung der Richtwerte erteilt hat“, teilt eine Sprecherin der Kreisbehörde mit.

Und weiter: „Die Mitarbeiter des Landratsamts sind an diese Feststellung gebunden, das Gesetz sieht hier keinen Ermessensspielraum vor. Anfragen zu diesem Thema werden deshalb generell an die Bundesnetzagentur oder den Gesetzgeber auf Bundesebene verwiesen.“

