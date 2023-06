Vorfahrt genommen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von: Thomas Steinhardt

Der Motorradfahrer aus Moorenweis wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © John Macdougall/dpa

Bei einem Unfall am Mittwochabend ist ein 68-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Moorenweis - Ein 56-jähriger Autofahrer wollte um 18.15 Uhr die Kreisstraße zwischen Grafrath und Moorenweis überqueren. Der aus Kottgeisering kommende Kia-Fahrer nahm dabei laut Polizei dem von rechts kommenden 68-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt. Der aus Moorenweis stammende Rentner stieß mit seinem Motorrad seitlich gegen den Pkw und zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Mit diversen Knochenbrüchen und einer Rückenverletzung wurde er mit einem Hubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht.

Der Kia-Fahrer aus Jesenwang blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro, der Schaden am Kia beläuft sich auf 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

