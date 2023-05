Bürger kümmern sich um mehr Grün - neue Initiative in Moorenweis

Von: Ulrike Osman

„Unser Dorf soll grüner werden“ fordern die Moorenweiser. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand /dpa

„Unser Dorf soll grüner werden“ heißt eine neue Initiative in Moorenweis. Die Gruppierung hat Vorschläge für Bepflanzungen im öffentlichen Raum gemacht. Einige wurden von der Gemeinde bereits umgesetzt. Nun werden Freiwillige gesucht, die Pflege- und Gießpatenschaften übernehmen.

Moorenweis - Etwa 45 interessierte Bürger, Gemeinderatsmitglieder sowie Vize-Bürgermeister und Umweltreferent Rudi Keckeis (Bürgervereinigung/BV) hatten Anfang April bei einer Radtour durch den Ort nach Stellen Ausschau gehalten, die eine Begrünung vertragen könnten.

Nicht alle eignen sich tatsächlich für Bepflanzungen, wie Bauamtsleiter Andreas Greif im Gemeinderat erläuterte. Frei bleiben müssen Sichtdreiecke, der Lärmschutzwall an der Ammerseestraße und die Entwässerungsmulde zwischen den Parkplatzreihen am neuen Friedhof. Neue Bäume auf dem Grünstreifen an der Fürstenfeldbrucker Straße beim Spargelhäuschen hingegen seien „eine sehr gute Idee“, so Greif. Die Bepflanzung mit einer Ulme und vier Sträuchern hat bereits stattgefunden. Auf einer Wiese am Sportplatz wäre ebenfalls noch Raum für zusätzliches Grün.

Ob am Radweg entlang der Staatsstraße Richtung Jesenwang Bäume stehen dürfen, müsse mit dem Straßenbauamt geklärt werden. „Bei Neupflanzungen an Staats- und Kreisstraßen hoffen wir auf die Zusage der Baulastträger“, so Keckeis. „Vielleicht ist dort im Herbst schon etwas möglich.“ Die Pflege des neuen Grüns könnten allerdings die Gemeindemitarbeiter nicht allein leisten. „Unser Zwei-Mann-Bauhof schafft das nicht.“ Er hoffe, dass sich Freiwillige finden, um zu gießen und Unkraut zu entfernen. Ein Vertreter der Initiative versprach, dies in der Gruppe zu klären. os

