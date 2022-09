Großer Protest gegen geplante Mobilfunkmasten

Von: Ulrike Osman

Im Gemeindegebiet Moorenweis sollen drei Mobilfunkmasten entstehen. Das stößt auf Kritik.

Grunertshofen – Geplant sind Standorte bei Dünzelbach, Steinbach und Grunertshofen. Viele Bürger halten das für überdimensioniert, kritisieren die Standorte und wünschen sich die Prüfung von Alternativen. Die Gemüter sind erhitzt. Das zeigte auch eine Informationsveranstaltung der Gemeinde im Landschulheim Grunertshofen, bei der kein Stuhl frei blieb.

Unterschriften gesammelt

Im Vorfeld hatten sich Vertreter der Initiativgruppe „Gesundes-Miteinander-Leben“ um ein Stimmungsbild bemüht und 246 Unterschriften gesammelt, die sie an den Moorenweiser Bürgermeister Joseph Schäffler und seinen Adelshofener Amtskollegen Robert Bals überreichten. Die Unterzeichner sprechen sich gegen die Masten und die „Einführung von 5G“ aus, da diese nicht ohne Prüfung der Gesundheitsverträglichkeit und Technikfolgenabschätzung erfolgen dürfe.

Gutachten

Die Bürger fordern die Einschaltung eines unabhängigen Gutachters. Es soll ein eigenes Mobilfunkkonzept durch die Gemeinde erstellt werden, um „maximalen Einfluss auf die Strahlungsreduzierung“ zu ermöglichen, wie es in einem Schreiben an die Gemeinderäte heißt. Um Zeit und Handlungsspielraum zu gewinnen, solle die Gemeinde die Bauanträge für die Sendemasten erst einmal ablehnen. Genehmigungsbehörde ist aber das Landratsamt, wie Gemeinderatsmitglied Wolfgang Vogt erklärte. „Wir haben keinen Einfluss.“

Dass zu der Informationsveranstaltung ausdrücklich nur Einwohner aus Grunertshofen und dem ebenfalls betroffenen Luttenwang eingeladen waren und auch nur diese ein Rederecht haben sollten, hatte für Irritationen gesorgt. Als Referenten sprachen Thomas Kurz vom Bayerischen Landesamt für Umwelt sowie Peter Ditz von der Beratungsfirma Corwese, die im Auftrag des Rathauses die Standorte geprüft hat. Die Mobilfunkmasten sollen auf Gemeindegrund nordwestlich von Steinbach und Dünzelbach sowie nördlich von Grunertshofen auf dem in Privateigentum stehenden Flurstück Speckäcker entstehen.

Größe überrascht

Die Größe der geplanten Anlagen war für einige Zuhörer eine (unangenehme) Überraschung. Bisher bekannt war, dass der Grunertshofener Mast 30 Meter hoch werden soll. In Dünzelbach sind es jedoch 35 und in Steinbach gar 50 Meter. So können möglichst viele Mobilfunkanbieter sich einen Masten teilen.

Das entspricht dem Ziel der Gemeinde, die Sendeanlagen zu bündeln statt viele einzelne Masten über die Ortschaften zu verteilen, wie Bürgermeister Joseph Schäffler sagte. Doch sind die gewählten Standorte optimal?

Wohl nicht, räumte der Adelshofener Bürgermeister Robert Bals ein. „Es gäbe sicher bessere Standorte.“ In vielen Fällen würden Grundstücks- und Gebäudeeigentümer jedoch abwinken, da sie Ärger mit Mitbürgern befürchteten.

