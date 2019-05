Moorenweis hat jetzt einen Bücherschrank

Öffentliche Bücherschränke gibt es in der Region schon einige. Das Exemplar, das jetzt in Moorenweis eingeweiht wurde, ist trotzdem etwas Besonderes.

Moorenweis – Es ist ausschließlich für Kinder und Jugendliche gedacht. Und es ist der erste öffentliche Bücherschrank der Brucker Bürgerstiftung. Vor Wind und Wetter geschützt und trotzdem für alle zugänglich, hängt der Bücherschrank im Eingangsbereich der Mehrzweckhalle. Hier kommen auf dem Weg zum Sport viele Kinder und Jugendliche vorbei. Dass sie das kostenlose Angebot an Lesestoff rege nutzen werden, ist die Hoffnung der Initiatoren. Damit immer genügend neue Bücher da sind, soll jeder, der sich eins nimmt, auch selbst ein Buch hineinstellen.

Zur Einweihung Bücher mitgebracht

Für die Erstausstattung hatte unter anderem Dorothée von Bary, Vorsitzende der Bürgerstiftung, die alten Bücherbestände ihrer inzwischen erwachsenen Kinder geplündert. Auch Corinna Schinle, Leiterin des Bürgerstiftungs-Projekts „Wir lesen vor“, Bürgermeister Joseph Schäffler, Schulleiterin Petra Rohleder und Annette Leib hatten zur Einweihung Bücher mitgebracht. Leib ist Mitglied der Bürgerstiftung, wohnt in Moorenweis und wird sich wöchentlich darum kümmern, dass der Schrank aufgeräumt und sauber ist.

+ Der Schrank hängt im Eingangsbereich der Mehrzweckhalle Moorenweis. Dorothée von Bary, die Vorsitzende der Bürgerstiftung, sorgte für die Erstausstattung. © Osman Gebaut haben ihn drei Schüler der Brucker Pestalozzischule: Bernd Le Quang (15), Florian Oberndorfer (17) und Maximilian Schneider (14). Gemeinsam mit ihrem Werklehrer, dem Künstler Oliver Beran, haben sie vier Monate lang jede Woche daran gearbeitet. Das Resultat sieht absolut professionell aus: ein Metallgehäuse in den Farben der Bürgerstiftung, drei Fächer, Glastüren mit Magnetverschluss, ein schräges Dach mit Überstand als Wetterschutz.

Freude über die Bürgerstiftung

„Die Schüler haben was G’scheits gemacht“, lobte von Bary, selbst Lehrerin an der Pestalozzischule. Da der Schrank im Rahmen einer Schülerübungsfirma entstand, erging – wie im richtigen Wirtschaftsleben – ein Auftrag, und die Arbeit wird auch bezahlt. „Für die Schüler ist das eine wichtige Erfahrung.“ Für Bürgermeister Joseph Schäffler ist der Bücherschrank ein Beispiel für gelungenes Querdenken. „Ich freue mich sehr, dass die Bürgerstiftung sich so etwas traut.“

In Moorenweis kommt das neue Angebot gerade recht, denn die Gemeindebücherei wurde im Vorfeld des geplanten Rathausumbaus geschlossen. Die einzige noch vorhandene Bücherei befindet sich in der Grundschule, ist nur für deren Schüler zugänglich und beschränkt sich im Leseangebot auf diese Altersgruppe. Die Hoffnung ist deshalb, dass im neuen Bücherschrank mit der Zeit auch Angebote für kleinere Kinder auftauchen werden.

