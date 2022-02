Kaum Interesse an E-Car-Sharing

Von: Ulrike Osman

Teilen

In einigen Orten gibt es bereits E-Carsharing, so wie vor dem Maisacher Rathaus. Die Gemeinde Moorenweis möchte gerne ein solches Angebot etablieren. © mm

Elektroautos zum Ausleihen haben sich in einigen Orten des Landkreises schon etabliert. Auch Moorenweis möchte für seine Bürger ein solches E-Car-Sharing einführen. Doch das Interesse scheint gering zu sein.

Moorenweis – Bevor sie die Pläne einstampft, möchte die Gemeinde nun noch einmal bei den Bürgern nachhaken. Im Mitteilungsblatt vom Dezember hatte Vize-Bürgermeister und Umweltreferent Rudi Keckeis (Bürgervereinigung) einen Beitrag zum Thema E-Carsharing veröffentlich – verbunden mit einer Befragung, die das Interesse der Bürger ausloten sollte. Sie bestand lediglich aus vier Fragen zur möglichen Nutzung eines kommunalen E-Autos, das stunden- oder tageweise ausgeliehen werden könnte. Würde es generell in Anspruch genommen werden, und wenn ja, wie oft, wie lange und zu welchen Tageszeiten?

Rücklauf enttäuschend

Keckeis betonte in dem Beitrag, dass die Befragung unverbindlich sei. Doch der Rücklauf war enttäuschend. Es seien nur 15 ernstzunehmende Antworten eingegangen, so der Umweltreferent zum Tagblatt. Sollten sich tatsächlich nur so wenige Bürger am E-Carsharing beteiligen wollen, lohne sich der finanzielle Aufwand für die Gemeinde nicht.

„Es ist klar, dass wir unseren Anteil tragen müssen, aber wenn kaum Nachfrage da ist, wäre das nicht zu rechtfertigen“, stellt Keckeis klar. Über die Nutzungsgebühren sind die Kosten für das Angebot nicht zu decken. Angedacht sind Preise von 2,50 bis drei Euro pro Stunde zuzüglich 25 bis 30 Cent pro gefahrenem Kilometer.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Die Gemeinde würde das Projekt gemeinsam mit den Stadtwerken Fürstenfeldbruck realisieren und sich einen Partner suchen, der Buchung und Abrechnung übernimmt. Das E-Auto – im Gespräch ist ein Fahrzeug der Golfklasse – soll am Rathaus stationiert sein und müsste dort von den Nutzern auch wieder abgestellt werden.

In den Ortsteilen wenig attaktiv

Keckeis ist klar, dass das Angebot für die Bewohner der Moorenweiser Ortsteile weniger attraktiv ist. Doch für die Bürger im Hauptort könnte es eine Ergänzung zum ÖPNV und eine Alternative zum Zweitwagen sein.

Die Gemeinde möchte nun mit der Bedarfsermittlung einen zweiten Anlauf starten. Über einen Link auf der Homepage www.moorenweis.de gelangt man direkt zum Fragebogen. Keckeis hofft, dass noch viele Bürger ihn ausfüllen werden. „Mir ist daran gelegen, das Vorhaben nicht vorschnell zu beerdigen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.