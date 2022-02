Zu viel Salz gestreut? Kritik an übertriebenem Winterdienst

Von: Ulrike Osman

Es gibt Kritik am Winterdienst. © Beispielfoto: Lehmann

Meint es die Gemeinde beim Winterdienst zu gut? Ja, findet ein Moorenweiser. Er beantragt, dass auf Nebenstraßen in Wohngebieten kein Salz mehr gestreut wird. Nun werden die Bürger dazu befragt.

Moorenweis – Solche Vorstöße aus der Bevölkerung waren in der Vergangenheit von Gemeinderat oder Verwaltung abgelehnt worden. Doch diesmal sah das Stimmungsbild im Gremium etwas anders aus. Man kam überein, die Meinung einer größeren Zahl von Bürgern einzuholen.

Umweltschutz?

In seinem Antrag schildert Wolfgang Trauner seine Beobachtungen vom 20. Januar. Es habe an diesem Tag leicht geschneit, bei knapp über null Grad sei es aber nicht glatt gewesen. Der Wetterdienst habe angekündigt, dass die Temperaturen auch im weiteren Tagesverlauf im Plusbereich liegen würden. „So war es dann auch.“ Dennoch seien um 7 Uhr zwei Streufahrzeuge durch den Ort gefahren und hätten Salz gestreut. Später sei dann auch noch der Schneepflug gekommen, was an Lächerlichkeit grenze.

Trauner findet dieses Vorgehen nicht nachvollziehbar. „Es gibt kein vernünftiges Argument dafür“, schreibt er in seinem Antrag. „Verantwortungsvolles Handeln gegenüber der Umwelt lässt sich hier nicht erkennen.“ In anderen Gemeinden funktioniere eingeschränkter Winterdienst gut.

„Solche Anfragen kommen immer wieder vor“, erklärte Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU). Meist würden sie von der Verwaltung „behandelt“, sprich: abgeschmettert. Der Gemeinderat beschäftigte sich zuletzt 2010 mit dem Thema und lehnte eine Reduzierung des Winterdienstes aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und Unfallverhütung einstimmig ab.

Wolfgang Vogt (CSU) fand dagegen Trauners Vorschlag „sehr vernünftig“. Er höre Ähnliches auch von anderen Bürgern. Würde man in reinen Anwohnerstraßen auf das Streuen von Salz verzichten, könne die Gemeinde Geld sparen und der Umwelt etwas Gutes tun. Christian Metzger (CSU) fand den Gedanken „gut, aber nicht umsetzbar“ – vor allem im Hinblick auf ältere Bürger.

Warnung vor Eislaufflächen

Vize-Bürgermeister Rudi Keckeis (Bürgervereinigung/BV) warnte vor „Eislaufflächen“, wenn der Schnee auf nicht geräumten Straßen antaue und wieder festfriere. Dritter Bürgermeister Christoph Gasteiger (CSU) sah Probleme für Feuerwehr und Rettungsdienste voraus und bezeichnete einen eingeschränkten Winterdienst als „unvorstellbar und unverantwortlich“. Dem hielt Fraktionskollege Michael Leib entgegen, dass in München keine einzige Nebenstraße geräumt werde.

Die Frage, wie man in Moorenweis Nebenstraßen definieren und wie man mit Gefahrenstellen wie Kurven, verschatteten oder abschüssigen Bereichen umgehen solle, tauchte immer wieder auf. Keckeis schlug schließlich vor, anhand der Räum- und Streupläne mögliche Straßen für eingeschränkten Winterdienst zu ermitteln und das Thema bei den diesjährigen Bürgerversammlungen zur Diskussion zu stellen. Dem folgte der Gemeinderat einstimmig. Vorläufig soll sich beim Winterdienst noch nichts ändern.

