Am laufenden Band Süßes mit Botschaft

Von: Ulrike Osman

Teilen

Gummibärchen über Gummibärchen: Magna-Sweets-Geschäftsführer Steffen Heinzinger an einem der Förderbänder © Weber

Wenn am Dienstag beim Olchinger Faschingszug Süßigkeiten von den Wagen regnen, ist das Spendern zu verdanken – und der Firma Magna Sweets aus Moorenweis. Sie stellt 22 000 Tüten Gummibärchen zum vergünstigten Preis zu Verfügung. Solche Mengen sind Alltag für das europaweit tätige Unternehmen, bei dem sich seit über 30 Jahren alles um Süßigkeiten dreht.

Moorenweis – Steffen Heinzinger, der Geschäftsführer von Magna Sweets, spricht von „süßen Werbemitteln“, als er durch die Produktionsräume in Moorenweis führt. Werbegeschenke seien das nicht, betont er. „Zu verschenken haben wir alle nichts.“ Auch nicht die DAX-Unternehmen, die zu den Kunden von Magna Sweets zählen. Mögen diese die individuell gestalteten Verpackungen mit süßem Inhalt auch kostenlos verteilen – willkürlich ist das in keinem Fall. Die Fruchtgummis, Schokoladen, Bonbons und Kaugummis transportieren gezielt Werbebotschaften, und zwar so sympathisch wie kaum ein anderes Kommunikationsmittel.

Von Aying nach Moorenweis

Die Heinzingers sind eine Familie aus Fürstenfeldbruck. 1988 gründete Vater Wolfgang die Firma als Einmannunternehmen, 1995 stieg der Sohn mit ein. Er hatte bei Coca-Cola in Bruck eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und sich zum Handelsfachwirt weiterqualifiziert.

Alte Tennishalle wurde schnell zu klein

Die Produktion von Magna Sweets war damals noch in Aying angesiedelt. „Dort ist uns beim Pfingsthochwasser 2002 die Halle vollgelaufen“, erzählt Geschäftführer Steffen Heinzinger. Auf der Suche nach einem neuen Standort stieß er auf die alte Tennishalle im Moorenweiser Gewerbegebiet. „Sie war uns zuerst zu groß, jetzt ist sie zu klein.“

70 Mitarbeiter und zusätzlich Saisonkräfte

Magna Sweets ist stetig gewachsen, räumlich und personell. 2007 wurde gegenüber der Produktionshalle ein Bürogebäude erworben, 2020 eine Lagerhalle angebaut. Heute beschäftigt das Unternehmen 70 Mitarbeiter, saisonal werden zusätzliche Kräfte eingestellt – etwa, wenn es darum geht, für die Weihnachtszeit Hunderttausende Adventskalender herzustellen. „Wir haben ein relativ großes Produktportfolio“, berichtet der 55-jährige Geschäftsführer. Die Süßigkeiten bezieht seine Firma von namhaften Herstellern, wobei für individuelle Kunden auch eigene Formen entwickelt werden. Ein Beispiel sind „Fruchtgummis in Sonderformen“ – das sind Gummibärchen, die nicht wie Bärchen aussehen, sondern die Form der zu bewerbenden Produkte haben, ob es Autos sind oder T-Shirts.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ebenso entscheidend für die Wirksamkeit der Werbebotschaft ist die Verpackung. Hier neue Ideen zu entwickeln, ist eine der Kernaufgaben von Steffen Heinzinger und seinem Team. Die Folien, Dosen und Tüten werden in der hauseigenen Grafik gestaltet, in der hauseigenen Druckerei bedruckt und in speziell entwickelten Maschinen mit Inhalt befüllt. Da laufen Popcorn, Traubenzuckerstückchen oder Fruchtgummis über Förderbänder, fallen durch Trichter in Wiegetöpfe und von dort aufs Gramm genau in die Verpackung, die automatisch verschlossen wird.

In Akkordgeschwindigkeit purzeln in fünf Minuten 5000 Gummibär-Tüten vom Band. Eine Wickelmaschine umschließt sekundenschnell ein Bonbon nach dem anderen mit Folie. Ein eigener Raum ist ausschließlich Pfefferminzprodukten vorbehalten, da sonst alles andere deren intensives Aroma annehmen würde.

Naschen ist tabu bei der Arbeit

Naschen bei der Arbeit ist hier übrigens tabu. „Das ist aus hygienischen Gründen nicht erlaubt“, sagt Steffen Heinzinger. Doch überzählige Produkte dürfen die Mitarbeiter abends mit nach Hause nehmen. „Nichts ist schlimmer als Lebensmittelverschwendung“, so der 55-Jährige, dessen eigene Lieblingssüßigkeiten Kekse und Gebäck sind.

Weil ihm Nachhaltigkeit wichtig ist, wird in der Produktion zunehmend Papier als Verpackungsmaterial eingesetzt. Geheizt wird mit Hackschnitzeln, Strom kommt von der eigenen PV-Anlage. Regelmäßig unterstützt Heinzinger soziale Projekte in der Region. Er versorgt den Schulzirkus des Gymnasiums St. Ottilien mit Süßigkeiten und nun auch den Olchinger Faschingszug, der dank der 22 000 Tütchen Gummibären eine drohende Bonbon-Knappheit gerade noch abwenden konnte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.