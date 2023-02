Markt zieht um: Hoffnung auf mehr Kunden

Von: Ulrike Osman

Teilen

Noch am alten Standort vor dem Rathaus: der Moorenweiser Wochenmarkt. Das Bild wurde im Sommer 2021 aufgenommen. © Osman (Archiv)

Wer am Freitag Nachmittag auf dem Moorenweiser Wochenmarkt einkaufen möchte, muss möglicherweise bald einen neuen Standort ansteuern.

Moorenweis – Der Markt möchte umziehen – vom Platz vor dem Rathaus auf ein Grundstück an der Landsberger Straße. Hier hoffen die Händler auf mehr Zulauf.

Als der Wochenmarkt vor knapp zwei Jahren startete, war im Ort die Freude groß. Die Gemeinde hatte sich ins Zeug gelegt, mit einiger Mühe Händler akquiriert und einen Standort samt Stromanschlüssen und nahe gelegenen Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Wenig Kunden

Doch die Kundenfrequenz ließ bald nach. Einzelne Händler zogen sich wieder zurück. Inzwischen sind nur noch drei Verkaufsstände übrig – ein Metzger, eine Käsehändlerin und ein Gemüsestand. „Die Nachfrage ist schleppend“, berichtete Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU) im Gemeinderat. Der Metzger mache nach eigener Aussage im benachbarten Geltendorf bessere Geschäfte als in Moorenweis. Die Käsehändlerin werde trotz ihres guten Sortiments so schwach besucht, dass sich für sie die lange Anfahrt vom Forggensee kaum lohne. Deshalb sei nun der Wunsch nach der Verlegung des Marktes an ihn herangetragen worden, so Schäffler.

Neuer Standort soll ein freies Grundstück an der Staatsstraße sein, das der Raiffeisenbank (Raiba) Westkreis Fürstenfeldbruck gehört. Hier fließt der Durchgangsverkehr Richtung Bruck und Landsberg durch den Ort. Die Händler glauben, dass auf diese Weise mehr Kunden auf sie aufmerksam werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Ich glaube das nicht“, so Schäffler auf Nachfrage des Tagblattw. Er ist nach wie vor der Meinung dass der Rathausplatz ein guter Standort ist, doch er will dem Umzug keine Steine in den Weg legen. „Es ist wichtig, dass man es zumindest ausprobiert.“

Warum geht´s woanders

Gewerbereferent Michael Leib ist „ganz zuversichtlich“, dass die Geschäfte nach der Verlegung besser laufen werden. Warum das Angebot derzeit so schlecht angenommen wird, kann er sich nicht wirklich erklären. „In anderen Orten geht es ja auch.“ Leib betont, dass die Gemeinde nach wie vor hinter dem Wochenmarkt stehe, am neuen Standort für Dinge wie die Stromlieferung aber nicht mehr zuständig sei. „Das müssen die Händler dann selbst organisieren.“

Die Raiba hat nichts dagegen, den Wochenmarkt auf der Fläche neben ihrem alten Lagerhaus aufzunehmen. „Wir sehen das sehr positiv und freuen uns“, sagt Sprecherin Susanne Metzger. Bank und Markt seien ein wichtige Angebot für die Bürger und würden von daher gut zusammenpassen. Dass die Raiba auf dem fraglichen Grundstück ein neues Geschäftsgebäude samt Wohnungen errichten will, ist vorläufig kein Hindernis. „Es gibt noch keinen Zeitplan für den Neubau.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.