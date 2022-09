„5 geh“: Protest gegen geplanten Mobilfunkmast

Von: Ulrike Osman

Rund 20 Zuhörer verfolgten die Gemeinderatssitzung. Es gab Proteste von Bürgern. © mm

Weiter Streit um den geplanten Mobilfunkmast in Grunertshofen: Der Gemeinderat von Moorenweis hat dem Projekt zugestimmt, Kritiker des Projekts haben einen Anwalt eingeschaltet. Auch das Rathaus hat einen Juristen mit dem Fall betraut.

Moorenweis – Die Gemeinde hat ihr Einvernehmen zur Errichtung eines Mobilfunkmasts in Grunertshofen erteilt. Unterdessen verlangen die Gegner des Bauvorhabens Informationen über den bisherigen Ablauf des Verfahrens und den exakten Ausbauauftrag der Mobilfunkanbieter. Ein Rechtsanwalt hat im Namen der Bürger Akteneinsicht gefordert, woraufhin die Gemeinde ihren eigenen Anwalt eingeschaltet hat – Ausgang offen.

Ein Mast reicht nicht

Etwa 20 Bürger verfolgten die jüngste Gemeinderatssitzung aus dem Zuschauerraum. Insgesamt sind, wie berichtet, drei Funkmasten im Gemeindegebiet geplant. Außer der Anlage auf einem Privatgrundstück in Grunertshofen sollen Mobilfunkmasten auf zwei Gemeindegrundstücken bei Dünzelbach und Steinbach entstehen. Topographisch sei es nicht möglich, die drei Ortsteile mit nur einem Masten abzudecken, so Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU) auf eine Frage aus dem Gremium. Die Abstimmung über den Standort in Grunertshofen – nahe der Grenze zu Luttenwang (Gemeinde Adelshofen) – erfolgte mit zwei Gegenstimmen.

Unterdessen bringt die Nachbargemeinde Adelshofen eine Alternative ins Gespräch. Es handelt sich um die Kreuzleiten, ein Gemeindegrundstück an der Ortsverbindungsstraße von Luttenwang nach Eresried. Dieser Standort ist von den Ortschaften weiter entfernt und könnte aufgrund seiner Lage auf einer Anhöhe geeignet sein, so die Hoffnung. „Gegebenenfalls wäre von dort aus eine adäquate Versorgung der Ortsteile Steinbach, Grunertshofen und Luttenwang gegeben“, heißt es in einer Stellungnahme des Gemeinderats, die Bürgermeister Robert Bals an seinen Amtskollegen Schäffler weitergeleitet hat. Ein Beschluss darüber, das Grundstück anzubieten, soll im Gemeinderat am 29. September fallen.

Gutachten gefordert

Schäffler kündigte gegenüber dem Tagblatt an, diesen Vorschlag ans Landratsamt weiterzuleiten. Es entscheidet als Genehmigungsbehörde über die Standorte, die Gemeinde wird lediglich gehört.

Die Standortgegner aus der Bürgerschaft hingegen pochen darauf, dass die Gemeinde Moorenweis ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gibt, um ein alternatives Mobilfunkkonzept zu erarbeiten. Ihrer Ansicht nach ist eine gute Mobilfunkabdeckung auch mit weniger Strahlung zu erreichen.

Für Empörung bei Vize-Bürgermeister Rudi Keckeis (Bürgervereinigung) sorgt die Unterstellung, er sei aufgrund einer angeblichen Verwandtschaft mit dem Grundstücksbesitzer in Grunertshofen befangen. Die Verwandtschaft bestehe höchstens „über 100 Ecken“, so Keckeis zum Tagblatt. Er wisse selbst nicht genau, wie sie zustande komme. „Da müsste man weit in den Annalen zurückgehen.“ Weder er noch seine Familie hätten einen Vorteil von dem geplanten Mobilfunkstandort, stellt Keckeis klar. Es mache ihn „sehr betroffen“, derart in Misskredit gebracht zu werden.

