Rathauschef wird in Bürgerversammlung attackiert

Die Diskussion bei der Bürgerversammlung begann ganz harmlos mit einer netten Anekdote, die Ruhestands-Pfarrer Philipp Maier über das Neun-Euro-Ticket zum Besten gab. Etwas später jedoch wurde es ungemütlich für Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU), als ein Anwesender eine Salve persönlicher Angriffe auf den Rathauschef losließ.

Moorenweis – Der Bürger hatte viel zu kritisieren an der Ortspolitik – von fehlenden Tempo-30-Regelungen zum Schutz von Kindern und Fußgängern bis hin zu nicht realisierten Vorhaben, die Schäffler einst groß angekündigt habe. „Altenbetreuung, Begegnungsstätte und Riesenberichte über Firmen, die sich hier ansiedeln“, zählte der Mann auf. „Wo ist hier irgendetwas?“ Dann allerdings wurde sein Redebeitrag unsachlich und zielte deutlich unter die Gürtellinie. Schließlich sah sich der Tontechniker – ein Auswärtiger und der Verwaltung nicht namentlich bekannt – zum Einschreiten genötigt. „Die Art und Weise, wie Sie den Bürgermeister angehen, ist nicht angemessen“, warf er dem Moorenweiser vor.

Schäffler bat um Sachlichkeit und äußerte sich nicht zu allen Punkten. In Bezug auf die Firmenansiedlung, auf die Moorenweis seit vier Jahren wartet, erklärte er: „Die Firma kommt bald. Der Bauantrag wurde vor kurzem genehmigt.“

Dass einige Gewerbegrundstücke noch unbebaut sind, das Gebiet aber erweitert werden soll, kritisierte ein Eismerszeller. „Immer mehr Flächenfraß halte ich für falsch.“ Schäffler verteidigte die Erweiterung – alle vorhandenen Gewerbegrundstücke seien verkauft. Es sei allerdings wohl ein Fehler gewesen, die Flächen nicht mit Bauzwang zu belegen. Die geplante Erweiterung um über 30 000 Quadratmeter sei keine Vorratsplanung. Viele Firmen, gerade ortsansässige, würden nach Flächen suchen. Auch für einen Handwerkerhof und ein Ärztehaus wolle man Grundstücke vorhalten.

Bei den Bürgern hatte sich offenbar viel angestaut in den mehr als drei Jahren seit der letzten Präsenz-Bürgerversammlung. Diverse Wortmeldungen aus dem Kreis der rund 80 Anwesenden in der TSV-Halle drehten sich um den Verkehr: um gefährlichen Begegnungsverkehr mit Bussen in der engen Straße an der Kirche in Eismerszell sowie Raser in der Römerstraße in Moorenweis. „Am Wochenende ist es nicht zum Aushalten“, sagte ein Mann. Schäffler riet zu häufigen Anrufen bei der Polizei – diese würde tätig werden, wenn die Bürger „genug nerven“.

Weitere Kritikpunkte waren fehlende Krippenplätze, ein fehlender Radweg nach Windach (der laut Schäffler am Grunderwerb scheitert) und ein fehlendes Wirtshaus. Gefragt wurde nach der Zukunft der Dellingerwiese, da eine Entwicklung dort zur Belebung des Ortskerns beitragen könne. Laut Schäffler will einer der Eigentümer nicht vor 2026 verkaufen. Die Gemeinde bleibe aber dran an dem Areal.

