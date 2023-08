Moorenweiserin tritt in TV-Spieleshow gegen 99 Gegner an - „Aufregung ist der Wahnsinn“

Marlena Tremmel beschreibt sich selbst als Adrenalinjunkie. Die Nervosität während des Drehs war trotzdem groß. © mm

Marlena Tremmel aus Moorenweis ist bei der vierten Staffel der Sendung „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ dabei. Wie es dazu kam, erzählt sie unserer Zeitung.

Moorenweis – 100 Spiele – 100 Mal zittrige Hände: „In der TV-Show „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ treten 100 Kandidaten gegeneinander an. Am Ende winken 99 000 Euro Preisgeld. In der vierten Staffel kämpft auch die Moorenweiserin Marlena Tremmel um den Sieg.

Begeistert hat die 33-Jährige in der Vergangenheit bei jeder Folge mitgefiebert. Alle bisherigen drei Staffeln der Sendung hat die Moorenweiserin verfolgt – und überlegt, wie sie selbst wohl bei den Party- und Geschicklichkeitsspielen abschneiden würde. Für die vierte Staffel wollte sie es dann selbst wissen. „Viel schwieriger als gedacht“ sei es gewesen, erzählt sie. Aber gar nicht so sehr wegen der Spiele. Denn die sind so angelegt, dass man keine besonderen Fähigkeiten dafür braucht. Zu den Herausforderungen der neuen Staffel gehören Spiele wie das Auspacken einer Schokoladentafel mit Messer und Gabel oder das Bugsieren eines Luftballons über eine Ziellinie nur durch Köpfen.

Nach jeder Runde scheidet jeweils der Kandidat aus, der die Aufgabe als Letzter bewältigt hat. Durch die relativ simplen Spiele könne sich auch jeder mit der Show identifizieren, sagt die 33-jährige Marlena Tremmel. Das sei es auch gewesen, was sie überzeugt habe, teilzunehmen.

Doch nur weil die Spiele trivial daherkommen, sind sie noch lange nicht leicht zu bewältigen. Denn eine große Hürde bleibt. „Man möchte es nicht meinen, aber die Aufregung ist der Wahnsinn, man hat so zittrige Hände“, beschreibt die staatlich anerkannte Betriebswirtin ihre Erfahrung während der Dreharbeiten.

Dass die Nervosität sie so sehr begleitet, hätte die Moorenweiserin im Vorfeld nicht erwartet. Denn sie bezeichnet sich selbst als „Adrenalinjunkie“, der Freizeitparks liebt. „Je schlimmer die Attraktion ist, desto besser“, schwärmt sie. Auch ihre zweite große Leidenschaft, das Theaterspiel, wirkt wie eine optimale Vorbereitung auf die Wettkampfshow.

Urlaub genommenfür die Dreharbeiten

Extra geübt für die Spiele habe sie daher nicht, erzählt sie lachend. Sie habe sich alle Staffeln noch einmal angeschaut und „im Prinzip war’s das“. Gedreht wurde im Oktober und November vergangenen Jahres. Über drei Wochen, mit Unterbrechung, traten die Kandidaten gegeneinander an.

Die Betriebswirtin hat sich extra Urlaub für den Dreh in Duisburg genommen. Neben der Erfahrung, „wie krass Aufregung sein kann“, nimmt sie auch viele besondere Begegnungen mit. Gemeint sind damit neben den anderen Kandidaten auch die Mitarbeiter der Sendung. Wie in einer Blase sei es gewesen. Die Kandidaten wohnten zusammen in einem Hotel, fuhren gemeinsam ans Set und schließlich wieder zurück ins Hotel, um dort gemeinsam zu Abend zu essen. Es sei spannend, wie schnell man da zusammenwachse, „wie eine Familie, obwohl man die Leute nicht kennt“.

Jetzt freut sich Marlena Tremmel darauf, ihren ersten Fernsehauftritt mit Freunden, Familie und Hund Lumpi vor dem Bildschirm zu genießen. Wer sehen will, wie sich die Moorenweiserin schlägt: Die neue Staffel soll am Montag, 21. August, auf Sat. 1 starten. Patrick Tietz