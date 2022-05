Flüchtlinge mit Handicaps: Asylhelfer werfen Amt Trägheit vor

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ein Bus voller zum Teil schwer behinderter Ukrainer kam Mitte April in der Alten Post an. Die Menschen wurden erst einmal in die Gaststube gebracht. © Archiv

Ukraine-Flüchtlingen wird große Hilfsbereitschaft entgegengebracht – häufig von Privatleuten. Doch es gibt Situationen, in denen bürgerschaftliches Engagement an seine Grenzen gerät.

Moorenweis – In Moorenweis etwa fühlen sich die Asylhelfer vom Landratsamt im Stich gelassen.

Im Gasthof Zur Alten Post leben rund 40 Geflüchtete aus der Ukraine. Der überwiegende Teil der Erwachsenen und Kinder hat zum Teil schwerste körperliche und geistige Behinderungen. Diese Menschen brauchen besonders viel Unterstützung – mehr als Ehrenamtliche. Vize-Bürgermeister Rudi Keckeis (Bürgervereinigung) macht nun seinem Ärger Luft. Das Landratsamt würde sich viel zu sehr aus der Problematik heraushalten.

Heillos überfordert

„Der Helferkreis ist heillos überfordert“, sagte Keckeis am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Lage im Hotel Post sei mit einer normalen Flüchtlingssituation nicht im Ansatz zu vergleichen. Die Bewohner müssten häufig zu Arztterminen gefahren werden, teilweise zu Fachärzten nach München. Das dauert den halben Tag. Manche Helfer würden sich für solche Einsätze extra Urlaub nehmen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wenn Taxifahrten organisiert werden müssen, gibt es Probleme mit der Bezahlung. „Dieser Personenkreis hat noch keinen Zugang zur Krankenversicherung“, so Keckeis. Von Praxen ausgestellte Taxiberechtigungsscheine würden also nicht weiterhelfen. Es sei bereits vorgekommen, dass der Helferkreis von seinem Spendenkonto die Kosten vorgestreckt habe.

Auch die Sprachbarriere falle hier stärker ins Gewicht als anderswo. „Manche Ärzte sagen schon, dass man ohne Dolmetscher gar nicht mehr zu kommen braucht.“ Keckeis fordert vom Landratsamt professionelle Hilfe für die Hotelbewohner. „Es braucht mehr Betreuung und einen ständigen Dolmetscher.“ Dass der Helferkreis am Limit ist, bestätigte auch Keckeis’ Fraktionskollege Michael Vogt, der sich im Übrigen fragt, warum man Schwerstbehinderte geballt nach Moorenweis geschickt habe.

Das sagt die Behörde

Auf Nachfrage des Tagblatts nimmt das Landratsamt zu den Vorwürfen Stellung. „Als der entsprechende Bus aus der Ukraine angekündigt wurde, musste sehr schnell eine geeignete Unterkunft gefunden werden“, teilt eine Behördensprecherin mit. Das Hotel Post – das unter anderem über einen Aufzug verfügt – sei am besten geeignet gewesen.

„Eine wirkliche Alternative stand zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung. Die Vorbereitungszeit war extrem gering“, so die Sprecherin weiter. In der Moorenweiser Unterkunft würden täglich Vor-Ort-Kontrollen durch ein Betreuungsteam des Unterbringungsreferats stattfinden. Die Mitarbeiter wurden in Begleitung von Dolmetschern nachfragen, was gebraucht werde.

Es gebe einen festen Objektleiter, Auszahlungen von Hilfsgeldern würden vor Ort stattfinden, so die Sprecherin des Landratsamtes weiter. Eine Hausärztin halte regelmäßig in der Alten Post eine Sprechstunde ab. Auch bei diesen Gelegenheiten sei ein Dolmetscher dabei. Was die Übernahme von Taxikosten betreffe, so sei diese in den entsprechenden Vorschriften nicht vorgesehen. Geflüchtete aus der Ukraine könnten aber grundsätzlich kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.