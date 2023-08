Verfolgungsjagd: 18-Jähriger flieht mit Motorrad vor der Polizei

Von: Thomas Steinhardt

Die Polizei verfolgte den jungen Mann. © dpa / Carsten Rehder

Ein 18-Jähriger hat sich am Mittwoch in Moorenweis mit seinem Motorrad eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Später wurde er geschnappt.

Moorenweis - Polizisten wollten den Motorradfahrer am Mittwoch (16. August) um 11.45 Uhr auf der Staatsstraße 2054 bei Moorenweis kontrollieren. An dem Kleinkraftrad war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Der Motorradfahrer fuhr zunächst auf den Streifenwagen zu, entzog sich jedoch dann der Verkehrskontrolle und flüchtete vor den Beamten.

Der 18-Jährige fuhr auf dem Radweg davon, der Streifenwagen folgte ihm mit Blaulicht und Sirene. Die Flucht führte laut Polizei durch ein Neubaugebiet in Moorenweis. An der Kreuzung am Friedhof stieß der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei fast mit einem bisher unbekannten Passanten zusammen. An einer abknickenden Vorfahrtstraße in Moorenweis kam es erneut zu einem Fast-Zusammenstoß mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei schildert.

In der Engstelle einer Baustelle konnte der Motorradfahrer die Beamten abhängen. Allerdings konnte der Fahrer anhand des abgelesenen Versicherungskennzeichens schnell ermittelt werden. Kurze Zeit später wurde er an seiner Wohnanschrift in Moorenweis angetroffen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizei.

Den 18-jähigen Moorenweiser erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Zudem prüft die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des Führerscheines sowie des Kleinkraftrades.

Die Polizei in Fürstenfeldbruck bitten jetzt Zeugen, die Teile der Verfolgungsfahrt beobachten haben, sich unter der Telefonnummer (08141) 6120 zu melden. Melden sollen sich diejenigen Verkehrsteilnehmende, die durch den Motorradfahrer während seiner Flucht gefährdet oder genötigt worden sind.

