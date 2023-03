Moorenweiser Wochenmarkt zieht um: Premiere am neuen Standort gelungen

Von: Ulrike Osman

Obst- und Gemüsehändler Avdy Krasniqi hofft auf mehr Kunden am neuen Standort an der Ortsdurchfahrt. Angeregt hatte den Platzwechsel Georg Krötz von der Metzgerei Schappele – deren Wagen ist auf dem unteren Foto hinten zu sehen. Auch die Raiba unterstützt das Projekt. © Peter Weber

Es war ein gelungener, wenn auch stürmischer Auftakt für den Moorenweiser Wochenmarkt an seinem neuen Standort.

Moorenweis - Die Händler hoffen auf dem Platz vor dem alten Raiba-Lagerhaus an der Landsberger Straße auf mehr Umsatz. Und tatsächlich war gleich nach der Eröffnung einiges los.

Ein Obst- und Gemüsestand über die gesamte Breite des gepflasterten Platzes, flankiert vom Metzger auf der einen und einem Käsewagen auf der anderen Seite – schon die Optik wirkte einladend. Bei allen drei Händlern bildeten sich schnell Schlangen wartender Kunden.

„Dieser Standort ist entschieden besser, weil er direkt an der Hauptstraße liegt“, freute sich Georg Krötz vom Stand der Metzgerei Schappele. Er war es, der maßgeblich die Verlegung des Marktes vom Rathausvorplatz an die Ortsdurchfahrt angeregt hatte. „Der alte Platz war zwar schön, aber wir leben nun mal vom Umsatz.“ Der aber war zuletzt zu gering, weil außer treuen Stammkunden kaum jemand kam. „In einem Ort wie Moorenweis muss einfach mehr gehen“, so Krötz.

Das hoffen auch die Münchner Gemüsehändler Egzona und Avdy Krasniqi. „Früher kamen hauptsächlich Anwohner“, erzählen die beiden. Der Markt sei im Ort wohl zu wenig bekannt gewesen. „Hier ist mehr Durchgangsverkehr. Dadurch werden die Leute besser auf uns aufmerksam“, hofft auch Lisa Hintermair. Sie hat mit ihrem Käse-Wagen aus Lechbruck die weiteste Anreise. Gertrud und Helmut Ullmann haben gerade ein Stück Emmentaler gekauft. „Uns hat die Neugierde hergezogen“, erzählen sie. Am alten Marktstandort seien sie selten gewesen, obwohl auch der für sie gut zu erreichen gewesen wäre. „Wir machen im Ort eigentlich alles zu Fuß“, sagt Gertrud Ullmann.

Manfred Liebermann war früher ebenfalls selten auf dem Wochenmarkt, weil meist seine Frau die Einkäufe macht. Heute ist er jedoch mitgekommen, um den neuen Standort zu unterstützten. „Wir hoffen, dass es hier für die Händler besser läuft.“ Denn das Angebot wissen die beiden durchaus zu schätzen.

Bürgermeister Joseph Schäffler hatte die Händler bei der Standortsuche unterstützt. Mit Krötz sei er den Ort abgefahren, erzählt der Rathauschef. Dabei wurde Krötz auf die befestigte Fläche der Raiba mit angrenzenden Parkflächen aufmerksam und wusste: „Das wär’s.“ Die Bank war schnell bereit, den Wochenmarkt aufzunehmen. Zur Eröffnung bot sie Mehl, Honig und Wein aus ihrem Warensortiment an, hatte einen Kaffee-Bus organisiert und verschenkte Muffins an die Besucher. „Für den Start und für dieses Wetter bin ich sehr zufrieden“, so Bankvorständin Heike Hartmann. „Hier kann etwas entstehen.“ os