Moorenweiser ärgern sich über Teuerung bei Wasser

Bürgerversammlung

Von Ulrike Osman schließen

Wasser und Abwasser werden teurer – das eröffnete Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU) den Moorenweisern bei der Bürgerversammlung in der voll besetzten TSV-Halle.

Moorenweis – Hörbarer Unmut regte sich, als der Rathauschef die Zahlen präsentierte. Demnach steigt der Preis pro Kubikmeter Trinkwasser ab 1. Oktober von 1,50 auf 2,40 Euro. Die Grundgebühr wird von 30 auf 50 Euro im Jahr angehoben. Beim Abwasser klettert die Gebühr gar von 2,40 auf 3,30 Euro.

Angesichts steigender Kosten für Energie, Bauunterhalt, Steuerungstechnik, Automatisierungaufwand und Personal ließen sich die Erhöhungen nicht vermeiden, erklärte Schäffler. Wasserver- und Abwasserentsorgung hätten zuletzt nicht mehr kostendeckend gearbeitet.

Die Tagespflege

In der Fragerunde, die auf Schäfflers einstündigen Bericht folgte, wurde das Thema jedoch nicht aufgegriffen. Dafür beschäftigten sich mehrere Wortbeiträge mit der Alten Schule. Diese soll abgerissen werden und einem Neubau Platz machen. Die Maro-Genossenschaft möchte auf dem Gelände eine Tagespflege und eine Demenz-WG errichten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dieser Standort sei für Senioren ungeeignet, kritisierten Anwesende. Auf der Straße vor dem Gebäude sei viel Verkehr, die Hanglage mache Spaziergänge schwierig und in der Nähe gebe es keine Infrastruktur. Besser geeignet seien das Gemeindegrundstück an der Möwenstraße oder eine Fläche der Nachbarschaftshilfe. Tatsächlich würden auch diese beiden Areale von der Maro geprüft, sagte Vize-Bürgermeister Rudi Keckeis (Bürgervereinigung).

Alte Schule sanieren?

Auch die Forderung nach Erhalt und Sanierung der Alten Schule tauchte wieder auf. Das Gebäude sei nicht in einem so schlechten Zustand wie behauptet werde, so eine Bürgerin: „Ich gehe jede Woche hin und lüfte. Es stinkt nicht.“ Andernorts gebe es gelungene Beispiele für Sanierungen von älteren, desolateren Schulgebäuden. Schäffler verwies auf schlechte Bausubstanz, unzureichenden Brandschutz und knappe Gemeindefinanzen. Man müsse Prioritäten setzen statt „Fantasien nachzulaufen“, bekräftigte Keckeis.

Unser Dorf soll grüner werden

Unterdessen hat sich in der Bürgerschaft die Initiative „Unser Dorf soll grüner werden“ gebildet. Am 1. April beteiligten sich laut Aussage eines der Aktiven trotz „Sauwetter“ rund 50 Menschen an einer Radltour durch Ort und Umgebung, um Stellen auszumachen, die sich für eine Bepflanzung anbieten. „Wir haben Ideen gesammelt, was man dort machen könnte.“ Man arbeite mit dem Gartenbauverein zusammen und hoffe, Projekte bald starten zu können. Doch noch prüfe der Gemeinderat die Vorschläge. Regelmäßige Treffen sind geplant, weitere Interessierte willkommen.

Warum es mit der Anlage einer Streuobstwiese nicht vorangehe, wollte ein anderer Bürger wissen. Die vorgesehene Fläche solle für Ausgleichsmaßnahmen genutzt werden, erklärte Keckeis, der auch Umweltreferent ist. Noch prüfe das Landratsamt, ob eine extensive Streuobstwiese als Ausgleichsmaßnahme anerkannt werden könne. Möglicherweise liege eine Antwort erst im Herbst vor.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.