Moorenweiser Burschen sind Paten für Verein aus Merching

Die Moorenweiser Burschen sind Paten für den Burschenverein Merching (Kreis Aichach-Friedberg), der nächstes Jahr sein 110-jähriges Bestehen feiert.

Moorenweis– Schon seit 1950 besteht die Freundschaft zwischen den beiden Vereinen. Jetzt hilft wieder der eine dem anderen – vorher musste aber das Patenbitten absolviert werden.

So brachen die Merchinger jüngst nach Moorenweis auf, um die Patenschaft zu erbitten. Auch Bürgermeister Martin Walch und einige altgediente Burschen ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Während die Merchinger am Ortsrand von Windach Stellung bezogen, versammelte sich der Burschenverein Moorenweis mitsamt Festdamen und Bürgermeister am Ortsschild von Moorenweis. Unter musikalischer Begleitung marschierten die Merchinger dem zukünftigen Patenverein entgegen. In der Moorenweiser Sporthalle mussten die Merchinger dann Aufgaben absolvieren – was sie schafften.

Eine gravierte Holztafel als Geschenk der Gastgeber und eine Buche sowie eine Holzbank der Bittenden besiegelten die Patenschaft. Die Bank steht für die Geselligkeit, die Buche für die lang anhaltende Patenschaft und den Zusammenhalt beider Vereine.

Bis in die Nacht hinein wurde in Moorenweis gefeiert. Das noch größere Fest steht aber von 20. bis 24. Mai 2020 in Merching an.