Moorenweiser Faschingszug erst wieder 2024

Umzug 2020 zum 100-Jährigen des TSV: Mitglieder des Theatervereins, die als Schneemänner nach dem Winter suchten. Vorne: Bürgermeister Joseph Schäffler. © Archiv Peter Weber

Auch nach der Corona-Pause findet in Moorenweis heuer kein Faschingsumzug statt. Das hat einen Grund.

Moorenweis – Der letzte Faschingsumzug in Moorenweis ist drei Jahre her. Dann kam Corona. Heuer rechneten einige damit, dass die Narren auf fantasievollen Wagen wieder durch die Straßen ziehen würden. Doch der nächste Gaudiwurm findet erst 2024 statt.

„Wir wollen zu einem Vier-Jahres-Rhythmus zurückkehren“, sagt Thomas Tauscher, Vorsitzender des TSV Moorenweis. Der Verein ist seit jeher Organisator der Veranstaltung, die traditionell am Sonntag vor dem Rosenmontag stattfindet.

Zuletzt schien es, als wäre man zu einem Zwei-Jahres-Rhythmus übergegangen, denn es gab sowohl 2018 wie auch 2020 einen Gaudiwurm in der Gemeinde. Geschuldet war dies jedoch einer doppelten Ausnahme: 2018 wurde der Zug von 2017 nachgeholt, der aufgrund eines tragischen Todesfalls abgesagt worden war. Und 2020 feierte der TSV sein 100-jähriges Bestehen – da durfte der Faschingsumzug nicht fehlen.

Dieses Jahr verzichtet man auch aus Rücksicht auf die Nachbargemeinde Geltendorf auf den Moorenweiser Zug, denn in Geltendorf ist am Faschingssonntag ein Umzug geplant. „Dem wollen wir keine Konkurrenz machen“, so Tauscher. os

