Auf dem Fliegerhorst kannte er jedes Fahrzeug

Von: Ulrike Osman

Friedrich Mayer starb mit 88 Jahren. Repro: os © os (Repro)

Als Zeitzeuge des blutigen Endes des Olympiaattentats auf dem Brucker Fliegerhorst wäre Friedrich Mayer bei der anstehenden Gedenkfeier ein wichtiger Gast gewesen.

Dünzelbach – Er war damals Mitarbeiter der Kfz-Staffel und geriet in jener Nacht vom 5. auf den 6. September 1972 mitten in die Schießerei. Gemeinsam mit dem damaligen Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher fand er hinter Säulen Schutz vor dem Kugelhagel. Friedrich Mayer kann diese Geschichte nicht mehr erzählen, die Gedenkfeier nicht mehr besuchen. Er ist kürzlich im Alter von 88 Jahren gestorben.

Liebe zum Wald

Auf dem Fliegerhorst arbeitete der Dünzelbacher seit 1959. Kaum ein Fahrzeug, das er dort nicht irgendwann einmal gefahren wäre – vom Lkw über den Omnibus bis hin zu Kranwagen und Schubraupe. Zuvor hatte Mayer in der elterlichen Landwirtschaft, in einer kleinen Seegrasspinnerei und im Forst des Grafen Toerring gearbeitet. Den Wald liebte er seit frühester Jugend. Dass er später seine Nebenerwerbslandwirtschaft um ein eigenes Waldstück erweitern konnte, bedeutete für Mayer die Erfüllung eines Lebenstraums.

Von 1984 bis 1990 engagierte er sich im Moorenweiser Gemeinderat. In Dünzelbach kannte man ihn als zupackenden Ehrenamtlichen –in verschiedenen Vereinen, in der Kirchenverwaltung, bei der Kirchenrenovierung in den 1980er-Jahren und bei den Pfarrfesten.

Privat musste Fritz Mayer schon früh einen Schicksalsschlag verkraften. Seine erste Frau Mathilde starb nach wenigen Jahren Ehe – Mayer blieb mit zwei Kleinkindern zurück. 1965 heiratete er Maria Magdalena „Leni“ Kraut. Diese Ehe hielt 50 Jahre, dann wurde der Dünzelbacher zum zweiten Mal Witwer.

Seiner Zeit voraus

In vielen Dingen war Mayer seiner Zeit voraus. Früh kaufte er sich ein Motorrad, das er zu Fuß aus dem 25 Kilometer entfernten Landsberg abholte. Bald danach nannte er ein Auto sein eigen und fuhr bereits Anfang der 1970er-Jahre regelmäßig mit seiner Familie in Urlaub an die italienische Adria oder nach Holland. Bis ins hohe Alter lebte Mayer dank körperlicher und geistiger Fitness völlig selbstständig.

Besonders gern war der Schwiegervater des Kottgeiseringer Bürgermeisters Andreas Folger mit seinen sechs Enkelkindern unterwegs. Die Trips führten an die oberbayerischen Seen und in die Berge, aber auch mal zum Shopping. Beim letzten großen Ausflug waren es die Enkel, die den Opa ausführten. Sie hatten sich ein besonderes Ziel für den Wald-Liebhaber ausgesucht – den Baumwipfelpfad bei Scheidegg im Allgäu. Die Geburt seines Urenkels Benedikt erlebte der Dünzelbacher noch mit. Seine Urenkelin Rosina verpasste er um eine Woche. os

