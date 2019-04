Öffentliches Internet ist zu teuer

Einen öffentlichen Internetzugang via Bayern-WLAN-Hotspot wird es in Moorenweis vorerst nicht geben. Grund für die Ablehnung des Gemeinderats sind unter anderem die Folgekosten und die Risiken für die Nutzer.

Moorenweis – Der Freistaat will über das Bayerische Landesamt für Digitalisierung an 40 000 Hotspots Bayern-WLAN kostenlos zur Verfügung stellen. Wolfgang Vogt (CSU) hatte angeregt, die Voraussetzungen für die Schaffung eines Hotspots in Moorenweis abzuklären. Kommunen erhalten vom Freistaat für zwei Standorte eine Förderung von maximal 5000 Euro. In der Gemeinde geht man aber davon aus, dass die tatsächlich anfallenden Kosten damit nicht gedeckt sind – denn neben der Einrichtung fallen regelmäßige Wartungs- und Betriebskosten an.

Fehlende Sicherheitsverschlüsselung

Als Standort wären die Mehrzweckhalle oder das Rathaus in Frage gekommen. Allerdings wäre von dort aus auch in der benachbarten Schule der Empfang möglich gewesen. Der Gedanke, dass Grundschüler sich mit ihren Smartphones ungehindert und unbeaufsichtigt im Netz bewegen, behagte dem Gemeinderat nicht. Außerdem stelle die fehlende Sicherheitsverschlüsselung von öffentlichem WLAN für alle Nutzer ein Risiko dar. Und schließlich will man die Umgebung der Mehrzweckhalle nicht noch attraktiver für ungebetene Besucher machen. Bereits jetzt gebe es immer wieder Probleme mit Gruppen, die sich dort zu Alkoholkonsum und lauter Musik zusammenfinden. os