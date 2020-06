Autofahrer spritzt Fußgänger nass - doch das ist jetzt sein kleines Problem

Ein rücksichtsloses Fahrmanöver hat für einen 28-Jährigen drastische Konsequenzen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am Donnerstag gegen 13 Uhr in Moorenweis durch eine Pfütze. Ein Fußgänger wurde dadurch von oben bis unten nass gespritzt. Er notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Moorenweis – Als die Beamten das Nummernschild überprüften, stellten sie fest, dass das Fahrzeug wegen fehlender Haftpflichtversicherung bereits still gelegt worden war. Außerdem war der Besitzer schon mehrmals mit dem Auto auffällig geworden. Einen Führerschein hat er nicht. Auf den Fahrer kommen jetzt mehrere Anzeigen zu. Der nass gespritzte Fußgänger dürfte dabei noch das geringste Problem sein, so die Polizei.

Ebenfalls in Moorenweis schnappten die Beamten am Donnerstagabend einen weiteren Autofahrer ohne Führerschein. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten an einem Audi, dass das hintere Kennzeichen entstempelt war. Vorne am Audi war wiederum ein anderes Kennzeichen angebracht als hinten. Das Fahrzeug war weder zugelassen, noch versichert ebenso wurde für den Wagen auch keine KFZ Steuer bezahlt. Schließlich stellte sich heraus, dass der 32-jährige Serbe lediglich einen serbischen Führerschein besaß, den er im Urlaub für 300 Euro erworben hatte und der in Deutschland nicht gültig ist.

Da der Mann auch noch zur Festnahme ausgeschrieben war und keinen festen Wohnsitz hat, durfte er die Nacht in der Arrestzelle verbringen. Am Freitag wurde er dem Haftrichter vorgeführt.