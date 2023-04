Projekt auf Areal der Alten Schule müsste aufgeteilt werden

Von: Ulrike Osman

Das Bauprojekt auf dem Gelände der Alten Schule an der St.-Margareth-Straße kann nicht so verwirklicht werden wie geplant. Dort sollten Wohnungen, eine Tagespflege sowie eine Demenz-WG entstehen.

Moorenweis – Doch das Landratsamt hat aufgrund der Größe des Gebäudes abgewinkt. Nun ist eine Aufteilung des Projekts im Gespräch.

Wie Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU) im Gemeinderat mitteilte, könnten Tagespflege und Demenz-WG auf dem Areal an der St.-Margareth-Straße gebaut werden. Die geplanten Wohnungen haben dort nicht mehr Platz. Sie könnte man auf einem gemeindeeigenen Grundstück an der Möwenstraße unterbringen. Diesen Vorschlag habe man dem Projektträger, der Maro-Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen, unterbreitet. Dort würde die Option nun geprüft.

Irritationen

Sollte die Maro tatsächlich auch an der Möwenstraße bauen, wäre ein anderes Projekt gestorben: Die Gemeinde wollte dort selber tätig werden und im Rahmen des Kommunalen Wohnraumförderungsprogramms günstige Mietwohnungen errichten. Im Mai 2021 waren erste Entwürfe vorgestellt worden. Der Investitionsplan sah das Vorhaben für 2023 vor.

Im Gemeinderat sorgten die Neuigkeiten für Irritationen – vor allem wegen der Art, wie das Gremium unterrichtet wurde. Schäffler berichtete unter dem Punkt „Information des Gemeinderats durch den 1. Bürgermeister“ von den Entwicklungen. „Das ist ja eine grundlegende Sache, die man da nebenbei erfährt“, wunderte sich Michael Leib (CSU). Auch Fraktionskollege Wolfgang Vogt hakte nach. Wenn der Maro neue Vorschläge unterbreitet würden und das gemeindliche Projekt an der Möwenstraße nicht weiterverfolgt werden solle, hätte dies im Gremium abgestimmt werden müssen. „Entweder wir nehmen unsere Beschlüsse ernst oder nicht.“

180-Grad-Wende

Die Kritik wollten Schäffler und seine beiden Stellvertreter Rudi Keckeis (Bürgervereinigung) und Christoph Gasteiger (CSU) nicht auf sich sitzen lassen. Man habe schnell eine Lösung gesucht, nachdem das Landratsamt „eine 180-Grad-Wende“ (Gasteiger) hingelegt habe. Das Kreisbauamt habe zunächst Zustimmung zur Bebauung an der St.-Margareth-Straße signalisiert und dann einen Rückzieher gemacht. Begründung: Der ursprünglich geplante Baukörper wäre mit 65 Meter Länge deutlich zu massiv und würde einen unerwünschten Bezugsfall schaffen. Genau davor hatte Wolfgang Vogt (CSU) bereits in den ersten Diskussionen über das Maro-Projekt gewarnt, war aber nicht durchgedrungen.

Gasteiger erklärte, aus Kostengründen könne die Gemeinde ihr Bauprojekt an der Möwenstraße nicht verwirklichen. Auch das war allerdings nie Thema im Gemeinderat. „Der Beschluss ist lange her. Wenn er nicht realisierbar ist, hätte man das besprechen können“, so Vogt.

Theoretisch steht laut Schäffler noch eine weitere Fläche im Raum. Dabei handelt es sich um ein Grundstück der Nachbarschaftshilfe, das diese der Maro zur Verfügung stellen würde.

