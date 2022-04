Hohenzeller Wasser ist ein Geschenk der Erde - Besuch im Quellgebiet der Maisach

Von: Tobias Gehre

Der Wächter der Quelle: Johann Drexl aus Hohenzell sorgt dafür, dass sein Ort zuverlässig mit Trinkwasser versorgt wird. Eigentlich muss er dafür gar nicht viel tun, sagt der Landwirt. Die Hauptaufgabe erledigt Mutter Natur. Das überschüssige Wasser fließt in einen Weiher – und dann in die Maisach. Der Fluss entspringt aus mehreren Quellen nahe des Moorenweiser Ortsteils. Am Anfang ist die Maisach nur ein kleines Rinnsaal in einem Graben. Trotzdem kommen immer wieder Interessierte und wollen wissen, wo die Maisach entspringt. © Gehre

Sie sind Lebensspender, Orte sagenhafter Erzählungen und liegen oft im Verborgenen: Quellen sorgen dafür, dass das kühle Nass in Bächen und Flüssen ohne Unterlass dahinplätschert. In Moorenweiser Ortstteil Hohenzell liefert eine davon sogar das Trinkwasser der Bewohner.

Moorenweis – Wer ländliche Idylle sucht, der wird in Hohenzell fündig. Eng schmiegen sich ein paar Bauernhäuser aneinander, in der warmen Jahreszeit gehen Kühe auf den Weiden rund um den Weiler ihrem Geschäft nach. Sogar eine eigene Kirche haben die drei Familien, die in dem Moorenweiser Ortsteil leben. Der wahre Schatz von Hohenzell liegt aber ein paar hundert Meter südwestlich des Dorfes. Dort sprudelt schon seit Menschengedenken eine Quelle aus dem Boden. Seit etwa 100 Jahren liefert sie den Hohenzellern ihr wichtigstes Lebensmittel.

Wo andere aufwendig mit Brunnen und Technik dem Boden sein Wasser entreißen müssen, zeigt sich Mutter Natur hier in Hohenzell spendabel – und gibt ihr kühles Nass in Trinkwasserqualität ganz von alleine her. Ein echtes Geschenk der Erde.

Ganz so pathetisch sieht es Johann Drexl nicht. „Wir nutzen halt unsere Ressourcen“, sagt der Landwirt. Drexl, dessen Familie seit Generationen in Hohenzell lebt, ist so etwas wie der Quellwart. Viel Arbeit hat er damit aber nicht. „Ich schaue, dass alles läuft.“ Den Rest erledigt Mutter Natur.

Das Trinkwasser, dass der Boden den Hohenzellern frei Haus liefert, ist von sehr guter Qualität, sagt Johann Drexl. Das werde regelmäßig von einem Labor überprüft. Aufbereitet werden muss das Lebenselixier nicht mehr. Die Quelle und die damit verbundene Unabhängigkeit machen Drexl ein wenig stolz. Und natürlich müsse man dankbar sein dafür.

Ob das die größten Verbraucher auch so sehen, ist nicht klar. Sehr wahrscheinlich ist allerdings, dass die 60 Milchkühe von Johann Drexl wohl die einzigen im Landkreis sind, die ihren Durst mit frischem Quellwasser stillen können.

Die Maisach

In dem Gebiet rund um Hohenzell tritt an mehreren Stellen Wasser zu Tage. Wo sich die Rinnsaale vereinen, beginnt der längste Fluss, der im Landkreis seinen Ursprung hat – die Maisach. Dass deren Quelle irgendwo bei Hohenzell liegt, hat sich inzwischen herumgesprochen. Und sie zieht Neugierige an. Wanderer und Radler landen auf ihrer Suche nach der Quelle immer wieder auf dem Hof von Johann Drexl. Ihnen muss der Landwirt dann erklären, dass sie sich nicht zu viel versprechen sollten. Denn Quellen liegen oft im Verborgenen. Mehr als ein nasser Boden ist häufig nicht zu erkennen.

Drexl und die anderen Bewohner von Hohenzell hoffen, dass der Untergrund noch möglichst lange so feucht bleibt. Die zunehmend trockeneren Sommer bereiten dem Landwirt ein wenig Sorgen. Aber sogar im Rekordsommer 2018 sei der Pegel in der Quellfassung nur wenig zurückgegangen. „Unsere Quelle ist zum Glück sehr zuverlässig“, sagt Johann Drexl.

