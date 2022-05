Raiba plant großen Neubau in Moorenweis

Von: Ulrike Osman

Das Rathaus in Moorenweis. © Weber

Die Raiffeisenbank (Raiba) Westkreis will in Moorenweis neu bauen. Unweit des jetzigen Standorts an der Landsberger Straße soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen, in das die Bankfiliale umziehen wird. Die Größe des geplanten Gebäudes setzt im Ort neue Maßstäbe.

Moorenweis – Schräg gegenüber der bestehenden Geschäftsstelle befindet sich das Grundstück, das neuer Sitz der Raiba werden soll. Aktuell steht hier eine Lagerhalle. Der größte Teil der Fläche dient als Parkplatz für die Mitarbeiter und Anwohner. Die Pläne der Raiba sehen vor, hier ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen (Erdgeschoss und erster Stock) sowie zwei Dachgeschossen und Tiefgarage zu errichten. Neben dem Schalterraum und Verwaltungsräumen für sämtliche Abteilungen der Bank sollen voraussichtlich sechs Wohnungen entstehen. In einem der Dachgeschosse ist ein Saal geplant, der auch zur externen Nutzung zur Verfügung stehen soll.

Die Höhe des Gebäudes und seine gewünschte Länge von 52 Metern hatten im Bauausschuss des Gemeinderats offenbar für hitzige Diskussionen gesorgt – hinter verschlossenen Türen, denn das Gremium tagt nicht öffentlich. Letztlich steht man dem Bauvorhaben aber positiv gegenüber, wie nun im Gemeinderat zu erfahren war.

50 Meter lang

„An der Durchgangsstraße ist ein Gebäude dieser Größe möglich, aber sonst nirgendwo im Ort“, sagte Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU). Der einzige Punkt, bei dem er Bauchschmerzen habe, sei die gewünschte Gebäudelänge von über 50 Metern. Damit würde die Grenze überschritten, die das Baurecht für die sogenannte offene Bauweise (sprich, eine Bebauung mit seitlichem Grenzabstand zwischen den Häusern) festlegt. „Eine Aufweichung der offenen Bauweise könnte durchaus Auswirkungen auf die Umgebungsbebauung haben“, warnt das Bauamt. „Die Gemeinde schafft sich zumindest für die nähere Umgebung einen Bezugsfall.“ Um das zu vermeiden, soll die Gebäudelänge um zwei Meter gekürzt werden.

„Wir gehen mit diesem Vorhaben einen neuen Weg“, befand Vize-Bürgermeister Rudi Keckeis (Bürgervereinigung/BV). „Es wird deutlich größer als gewohnt.“ Fraktionskollege Michael Vogt sieht den Ort am Beginn einer neuen Entwicklung. „Die Zeit hat sich geändert. Wir werden innerorts massiver bebauen müssen.“ Die notwendigen Bebauungsplanänderungen wurden einstimmig beschlossen.

