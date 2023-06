Sie war die gute Seele der Raiba West und in vielen Vereinen engagiert

Von: Ulrike Osman

Gerda Zimmermann ist mit 69 Jahren gestorben © mm

Gerda Zimmermann arbeitete über vier Jahrzehnte für die Raiba Westkreis – und engagierte sich in Vereinen. Im Alter von 69 Jahren ist sie gestorben.

Moorenweis – Eine Assistentin wie Gerda Zimmermann ist für jeden Chef ein Lottogewinn – nicht nur wegen ihres Organisationstalents und ihrer Diskretion. „Sie war ein wertvolles Bindeglied zwischen Vorstand und Mitarbeitern und sorgte für ein gutes Betriebsklima“, erinnert sich Gerhard Früchtl, ehemaliges Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank (Raiba) Westkreis Fürstenfeldbruck. „Sie war wahnsinnig wichtig.“

Ein Urgestein

Als Früchtl 1974 in der Raiba anfing, war Gerda Zimmermann schon seit zwei Jahren dort. Als er 2003 in den Ruhestand ging, blieb sie noch weitere 16 Jahre im Haus. „Sie war ein Urgestein.“ Die Arbeit in der Bank war für Gerda Zimmermann mehr als ein Broterwerb, die Menschen dort mehr als Kollegen. Schon im Januar erkundigte sie sich bei ihrem Chef nach dem Datum des jährlichen Betriebsausflugs, um ihren Urlaub so zu legen, dass sie den gemeinsamen Tag mit ihrer Raiba-Familie keinesfalls verpasste.

Mit ihrer sympathischen Art war Gerda Zimmermann beliebt bei den Kunden und Kollegen. Neben der Sekretariatsarbeit organisierte sie den jährlichen Malwettbewerb der Raiba, kümmerte sich um Gäste der Bank und um die Öffentlichkeitsarbeit.

Stets eine Lösung parat

Sie war diejenige, zu der man ging, wenn man ein Pflaster brauchte oder Hilfe beim Einfädeln des Farbbands in die Schreibmaschine. Die gute Seele, die stets eine Lösung parat hatte.

Auch im Raiba-Lagerhaus erinnert man sich gern an Gerda Zimmermann. Dort war die Kaltenbergerin von 2017 bis 2019 für die Buchhaltung zuständig. „Sie kam mit den Mitarbeitern gut aus und pflegte die Kundenkontakte“, erzählt der frühere Geschäftsführer Franz Drexl. Als „wahnsinnig toleranten und vertrauenswürdigen Menschen“ beschreibt Elisabeth Gailer ihre ehemalige Kollegin, mit der sie 41 Jahre lang zusammenarbeitete. Auch nach dem Ruhestand blieb der Kontakt bestehen. Gerda Zimmermann kam regelmäßig zum Stammtisch „Alte Hasen“ beim Alten Wirt in Geltendorf.

Im Heimatort Kaltenberg

50 Jahre lang gehörte sie in ihrem Heimatort Kaltenberg dem Schützenverein an, 40 Jahre lang saß sie in dessen Vorstand. „Und sie war auch in allen anderen Vereinen dabei“, erzählt Sohn Michael Zimmermann. Bei den Ritterspielen arbeitete sie am Verkaufsstand der Ortsvereine mit. Wenn einmal nichts zu tun war, ging die Großmutter von drei Enkelkindern mit einer Freundin in den Bergen wandern, am liebsten im Bayerischen Wald.

Die Trauer über Gerda Zimmermanns Tod ist groß – nicht nur bei ihren Angehörigen und Freunden. Auch in der Raiba-Familie hinterlässt sie eine schmerzliche Lücke. Gerda Zimmermann wurde 69 Jahre alt. os

