Sozialzentrum mit Wohnungen: Der erste Entwurf liegt nun vor

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das ist ein erster Entwurf für Tagespflege, Demenz-WG und Mehrgenerationen-Wohnen in drei Geschossen auf dem Areal der alten Schule. Visualisierung: Sunder-Plassmann Architekten © Visualisierung: Sunder-Plassmann Architekten

Tagespflege, Demenz-WG und Mehrgenerationen-Wohnen zu bezahlbaren Mieten – das will die Wohnbaugenossenschaft Maro auf dem Gelände der Alten Schule realisieren.

Moorenweis – Die Pläne wurden nun erstmals außerhalb des Gemeinderats der Öffentlichkeit präsentiert.

Eine Tagespflege wünschen sich viele Gemeinden. Oft fehle jedoch ein Betreiber, so Maro-Vorstandsmitglied und -Geschäftsführer Martin Okrslar bei der Infoveranstaltung in der TSV-Halle. In Moorenweis sei man dagegen in der privilegierten Lage, dass die Nachbarschaftshilfe als Betreiber bereitstehe. Deren Vorsitzender Franz Drexl lobte die Maro-Pläne als zukunftsweisendes Projekt. „Im westlichen Landkreis fehlt eine Tagespflege.“ Da das Angebot in Adelshofen zum Jahresende schließe, entstehe ein Vakuum.

Bis zur Realisierung dauert es

Bis in Moorenweis die 15 geplanten Plätze zur Verfügung stehen, werden allerdings noch Jahre vergehen. Bis jetzt gibt es lediglich einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, eine von Maro beauftragte städtebauliche Studie und erste Planentwürfe, die Okrslar an diesem Abend präsentierte. Sie sorgten für einige kritische Fragen aus dem Kreis der rund 50 Zuhörer. Ob die dargestellten zwei Gebäude samt Freiflächen so auf dem Grundstück unterzubringen seien, bezweifelte ein Anwesender. Warum man nicht ein größeres Grundstück nehme, auf dem bei Bedarf weitere Häuser gebaut werden könnten, wollte eine Bürgerin wissen. „Eine super Idee“, kommentierte eine andere Frau diese Pläne. Der Standort war ihr jedoch „zu begrenzt, zu eng“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bürgermeister Joseph Schäffler entgegnete, ein anderes Grundstück stehe nicht zur Verfügung. Auch wolle man nicht an den Ortsrand ausweichen: „Der Gemeinderat findet, so etwas gehört in den Ort hinein.“

Planung zu groß?

Eine Zuhörerin fand die vorgelegte Planung zu groß. Sie würde auf das Mehrgenerationen-Wohnen verzichten. Kleiner bauen als die geplanten drei Vollgeschosse ist für die Maro jedoch keine Option. „Wenn man bezahlbaren Wohnraum schaffen will, muss man das Grundstück gut ausnutzen“, so Okrslar.

Günstig werden die Mieten auch deshalb, weil ein Teil der Wohnungen nach den Richtlinien der Einkommensorientierten Förderung (EOF) gebaut werden soll. Da die Einkommensgrenzen für Berechtigte 2018 angehoben wurden, hätten laut Okrslar inzwischen 60 Prozent der bayerischen Bevölkerung Anspruch auf eine EOF-Wohnung. „Es ist nicht so, dass man sich eine schwierige Klientel hereinholt.“

Einheimische haben Vorrang

Ohnehin habe bei der Vergabe der Wohnungen die Ortsbevölkerung Vorrang, und zwar nicht nur beim Erstbezug. Erfahrungsgemäß erhöhe sich der Anteil der Einheimischen im Laufe der Zeit. Am Anfang liege er meist bei 50 Prozent. Auch die frei finanzierten Wohnungen sollen möglichst günstig vermietet werden.

Aus diesem Grund verzichtet die Maro beispielsweise auf einen Hausmeisterservice. Bis auf den Winterdienst übernehmen die Bewohner selbst die Bewirtschaftung des Hauses.

Die Genossenschaft

Die „Maro Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen“ besteht seit 2012, hat laut Okrslar 1800 Mitglieder, verfügt über ein Eigenkapital von 25 Millionen Euro sowie 245 Wohneinheiten und 190 weitere, die sich im Bau oder in der Bauvorbereitung befinden. Wer Mitglied der Genossenschaft werden will, muss drei Anteile à 500 Euro zeichnen und erhält darauf eine Dividende von drei Prozent. Neben Anlegeranteilen gibt es Wohnungspflichtanteile, die Mieter erwerben müssen und die bei Auszug zurückerstattet werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.