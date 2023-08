„Ganzes Dorf hat geholfen“: Engagierte Eltern stampfen Spielplatz aus dem Boden

Von: Ulrike Osman

Der neue Spielplatz. © Weber

Viele Kinder, kein Spielplatz: Das war bis vor kurzem die Situation im Moorenweiser Ortsteil Steinbach. Dann nahmen engagierte Eltern die Sache in die Hand.

Steinbach – Nun steht vor dem örtlichen Vereinsheim ein multifunktionaler Spielturm – und der Nachwuchs ist begeistert.

Die Alte Schule ist der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Steinbach. Hier treffen sich die Vereine, hier finden Veranstaltungen statt, hier wird gefeiert und gemütlich zusammengesessen. Logisch also, hier auch den Spielplatz anzusiedeln. Eine freie, wenn auch nicht besonders große Fläche vor dem Gebäude bot sich dafür an.

Der Standort ist perfekt

„Der Standort ist perfekt, und wir haben aus dem Platz herausgeholt, was geht“, sagt Anna Lang. Sie hat gemeinsam mit Matthias Maxhofer und vielen weiteren Freiwilligen das Projekt auf die Beine gestellt.

Mit einem geliehenen Bagger bereitete Maxhofer das Gelände vor. Anschließend wurde es in einer Gemeinschaftsaktion in etlichen Arbeitsstunden mit Kies verfüllt. Auch den Zaun zur Straße montierten die Freiwilligen selbst. „Das ganze Dorf hat zusammen geholfen“, berichtet Lang.

Kraxeln und Balancieren

Der Spielturm ist eine Spezialanfertigung eines Spielgeräteherstellers aus Hanshofen (Gemeinde Mittelstetten). Mit verschiedenen Ebenen und Brücken, Pfählen und Seilen, einer Kletterwand und einer Rutschstange bietet das Gerät jede Menge Möglichkeiten zum Kraxeln und Balancieren. Für Eltern gibt es einen schattigen Sitzbereich, von dem aus sie die Kinder im Blick haben. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Maxhofer. Die Kinder sind es erst recht. Obwohl am Tag der Eröffnung das Wetter eher ins Schwimmbad lockte, herrschte auf dem neuen Spielplatz reger Betrieb.

Rekordzeit

Stolz sind alle Beteiligten auch darauf, dass das Projekt in einer Rekordzeit von nicht einmal vier Monaten realisiert werden konnte. In der Bürgerversammlung Mitte April überreichten die Initiatoren Bürgermeister Joseph Schäffler einen Antrag mit Unterschriftenliste und gut vorbereiteten Planunterlagen.

Bereits wenige Wochen später genehmigte der Gemeinderat die erforderlichen 27 000 Euro für den Kauf der Spielplatzausstattung. Der Hersteller machte sich direkt ans Werk, um noch im Sommer liefern zu können. „Wenn Eigeninitiative da ist, die Leute sich kümmern und die Gemeinde dahintersteht, dann kann so etwas eben auch schnell gehen“, freut sich Anna Lang.

