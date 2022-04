Viele Ukraine-Flüchtlinge finden in Moorenweis eine Unterkunft

Krieg

Etwa 60 Geflüchtete aus der Ukraine sind in Moorenweis in privaten Wohnungen untergekommen.

Moorenweis – Zusätzlich will das Landratsamt eine größere Unterkunft – das Hotel Post – für weitere 60 Menschen mieten.

Unterdessen laufen auf ehrenamtlicher Seite vielfältige Hilfsangebote an. Die Gemeinde hat ein Spendenkonto eingerichtet. Aus diesem Topf sollen unter anderem Aktivitäten des Flüchtlings-Helferkreises unterstützt werden. Dieser bildete sich bereits zu Zeiten der Flüchtlingskrise von 2015 und habe nun seine Aktivitäten mit hohem Engagement wieder aufgenommen, berichtet Vize-Bürgermeister Rudi Keckeis (Bürgervereinigung). Es gebe bereits Kinderbetreuungsangebote und Deutschunterricht. Allein ein ehemaliger Gymnasiallehrer aus Purk unterrichte sechsmal in der Woche stetig wachsende Gruppen. Andere pensionierte Lehrer wollen sich ebenfalls einbringen.

Bereits ab der nächsten Woche würden die ersten ukrainischen Kinder in Moorenweis in die Grundschule gehen, so Keckeis. Für Jüngere organisieren private Helfer eine Betreuung, denn von den Eltern seien bereits viele auf Arbeitssuche.

Die Gemeinde bittet unterdessen darum, dass sich alle Neuankömmlinge – gerne mit ihren Gastgebern zusammen – im Rathaus melden. Denn man braucht belastbare Zahlen für Schule und Kinderbetreuung.

Nicht zu verwechseln ist diese Anmeldung bei der Gemeinde mit der Registrierung beim Landratsamt in Fürstenfeldbruck, die Grundlage für den Erhalt von Unterstützungszahlungen ist. Bis die Registrierung abgeschlossen ist und Geld ausgezahlt werden kann, vergehen im Normalfall einige Wochen. Erst dann können auch private Wohnungsgeber ihre Nebenkosten erstattet bekommen. Zur Überbrückung hilft die Gemeinde aus dem Spendentopf.

Weitere Informationen zu diesem Thema, zudem einige nützliche Links und die Kontonummer des Spendenkontos stehen auf der Gemeinde-Homepage www.moorenweis.de unter dem Stichwort „Hilfe für Ukraine“. Wer ehrenamtliche Unterstützung leisten möchte oder Fragen hat, wird gebeten, sich per E-Mail an die Adresse ukraine @moorenweis.bayern.de zu wenden.

