Wohnungen, Tagespflege und Demenz-WG: Projekt begrüßt

Von: Ulrike Osman

In Moorenweis soll ein Areal bebaut werden (Beispielfoto) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Tagespflege, Demenz-WG und Wohnungen sollen auf dem Areal der Alten Schule entstehen. Die Planentwürfe stießen im Gemeinderat auf Zustimmung, doch die Größe der geplanten Bauten warf Fragen auf.

Moorenweis – Bauen will die „Maro-Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen“. Deren Vorstandsmitglied Martin Okrslar und Planer Benedikt Sunder-Plassmann gaben einen Überblick über das Projekt. Vorgesehen sind zwei längliche Baukörper mit je drei Geschossen. Durch die Hanglage an der St.-Margareth-Straße würde sich eines der Häuser auf Straßenniveau befinden, das andere etwas tiefer liegen. Eine Tagespflege mit 15 Plätzen und Therapieräumen soll im Erdgeschoss des kleineren Gebäudes untergebracht werden, die Demenz-WG im größeren. Beide Einrichtungen erhalten eigene Gärten. In den oberen Etagen sind günstige Wohnungen zwischen 60 und 120 Quadratmetern vorgesehen. Für die Mieter soll es einen Gemeinschaftsgarten geben.

Problem Parkplatz

Probleme zeichnen sich bei den Parkplätzen ab. Laut Gemeindesatzung müssten 39 entstehen – 24 für die Wohnungen, fünf für Besucher und zehn für Tagespflege und Demenz-WG. Die Maro plant eine Kombination aus Tiefgarage und oberirdischen Parkflächen, möchte aber nur 34 Plätze schaffen. „Jeder Tiefgaragenstellplatz ist unwirtschaftlich und macht die Mieten höher“, so Okrslar. Die Erfahrung an allen bisherigen Standorten von Maro-Wohnprojekten zeige, dass im Durchschnitt nur 0,88 Stellplätze pro Wohnung gebraucht würden, da viele ältere Bewohner bei Einzug ihr Auto aufgeben. Auch biete die Maro den Bewohnern ein Mobilitätskonzept mit einer Carsharing-Station und Elektro-Lastenrädern zum Ausleihen an.

Für den Fall, dass die Gemeinde die Stellplatzreduzierung akzeptiert, bietet die Maro im Gegenzug eine Absicherung an. Sollte das Mobilitätskonzept nicht umgesetzt werden oder die Zahl der zur Wohnanlage gehörenden Pkw größer sein als gedacht, werde man pro überzähligem Fahrzeug eine jährliche Strafzahlung von 15 000 Euro an die Gemeinde leisten.

Positive Einschätzung

Mehrere Räte äußerten sich positiv zu dem Bauprojekt. Die Größe könne man in Kauf nehmen, da mit Tagespflege und Demenz-WG notwendige Angebote geschaffen würden, wie Vize-Bürgermeister Rudi Keckeis (Bürgervereinigung) sagte. Dritter Bürgermeister Christoph Gasteiger (CSU) unterstrich, dass das Projekt nur in der vorgestellten Größe wirtschaftlich zu realisieren sei.

Wolfgang Vogt (CSU) warnte vor Veränderungen, „die dem Ortsbild nicht guttun“. Man schaffe mit der groß dimensionierten Bebauung einen Präzedenzfall, auf den sich Grundstückseigentümer in der Zukunft beziehen könnten. Gerade in der Umgebung der Alten Schule gebe es große Flächen mit alten Stadln. Und nicht alle würden „so verantwortungsvoll bauen“ wie die Maro.

Die Bedenken in punkto Ortsbild teilte Michael Leib (CSU) nicht. „Wir sind nicht Garmisch Altstadt.“ Außerdem würden die Baukörper durch die Hanglage nicht so groß wirken. „Das Projekt wird uns guttun. Wir machen aus dem Platz der Alten Schule das Beste, was man machen kann.“

Martin Sedlmair (CSU) wies darauf hin, dass sich durch die Bebauung die Parksituation an Rathaus, Schule und Mehrzweckhalle nicht verbessern werde. Man brauche Alternativen. „Das kommt als Hausaufgabe auf uns zu“, bestätigte Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU).

Der Gemeinderat gab grünes Licht für die Einleitung der nächsten Schritte der Bauleitplanung. Sollte der vorhabenbezogene Bebauungsplan in einem Jahr vorliegen, könnte das Projekt 2024 umgesetzt werden.

Eine Info-Veranstaltung

zum Maro-Projekt findet am Donnerstag, 10. November, ab 19 Uhr in der TSV-Halle statt.

