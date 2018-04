Motorradfahrer prallt in Auto einer Frau aus Germering

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Burggen (Schongau) ist ein 69-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Burggen/Germering - Eine 25-jährige Frau aus Germering wollte kurz vor Borzenwinkel von der Kreisstraße nach links in Richtung Tannenberg abbiegen. Gleichzeitig setzte ein 69-jähriger Kradfahrer aus Landsberg zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Die 25-jährige Frau aus Germering hatte den Abbiegevorgang fast beendet, als der Kradfahrer in die linke hintere Seite des Autos prallte. Der Landsberger stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5000 Euro.