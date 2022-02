Direktor des Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien wird nach 37 Jahren verabschiedet

Von: Ulrike Osman

Einen Leuchtturm hat Michael Häußinger vom Erzabt zum Abschied überreicht bekommen. Denn er habe den jungen Menschen Orientierung gegeben. © Ulrike Osman

Mit vielen anerkennenden, bewegenden und auch humorvollen Worten ist eine Ära zu Ende gegangen. Michael Häußinger wurde als Direktor des Gymnasiums St. Ottilien in den Ruhestand verabschiedet.

St. Ottilien – Fast 37 Jahre hatte er an der Schule verbracht, die Hälfte davon als Schulleiter. An seinem letzten Schultag zogen die gesamten 700 Schüler mit einer fränkischen Fahne – eine Hommage an Häußingers Heimat – vor das Direktorat, und es erklang Blasmusik zu Ehren des scheidenden Schulleiters. Am nächsten Tag ging es im Rahmen eines Konventamts in der Klosterkirche weniger turbulent, aber nicht weniger herzlich zu – wenn auch die Pandemie und die Stürme der vergangenen Tage die Anreise einiger Ehrengäste verhindert hatten. Doch viele Weggefährten aus den Schulbehörden, der Politik und den Schulen des Umkreises waren gekommen, um ihre Wertschätzung für den 64-Jährigen auszudrücken.

„Benediktinisch bunt“ habe Häußinger die Schule gestaltet, lobte Erzabt Wolfgang Öxler in einer sehr persönlich gehaltenen Predigt. Er hatte als Abschiedsgeschenk einen Leuchtturm mitgebracht – ein Symbol für Häußingers Wirken, das den jungen Menschen Orientierung gegeben habe und neben der Wissensvermittlung von Lebenserfahrung, Anteilnahme und Mitgefühl geprägt gewesen sei.

Eine Idealbesetzung sei der langjährige Schulleiter gewesen, konstatierte Brigitte Grams-Loibl, Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Oberbayern-West. Einerseits sei er konservativ genug gewesen, um St. Ottiliens humanistisch-sprachliche Ausrichtung mit Latein als erster Fremdsprache nie zur Disposition zu stellen. Andererseits war er aber auch so innovativ, dass er im altsprachlichen Unterricht die Verwendung von Tablets einführte. So habe im Rhabanus-Maurus-Gymnasium die Digitalisierung schon Einzug gehalten, „als es den Begriff noch gar nicht gab“.

Ähnlich äußerte sich Peter Kosak. Der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg sah in Häußinger einen Menschen, der voller Überzeugung in zwei Welten gelebt habe – der Tradition verhaftet und dank seiner Leidenschaft für Technik dem Neuen gegenüber aufgeschlossen. Als Schulleiter sei er „objektiv, fair und gelassen“ gewesen. Als Pädagoge habe er immer wieder den Moment herbeizuführen gewusst, in dem es bei den Schülern „klick“ machte.

Dass er seine Tätigkeit „mit Sachverstand und Hingabe“ ausgeübt hat, bescheinigen dem frischgebackenen Ruheständler eine Ehrenurkunde und die silberne Ehrennadel des Katholischen Schulwerks in Bayern. Beides hatte dessen stellvertretende Direktorin Schwester Hanna Sattler mitgebracht, Benediktinerin wie die Mönche von Ottilien.

„Wir werden dein Fränkisch vermissen“, gab Bruder Josef Götz seinem Lehrerkollegen mit auf den Weg. Der Dialekt, in dem sich „p“ und „b“ gleich anhören, sorgte offenbar auf Schulfahrten gelegentlich für Heiterkeit, wenn Häußinger die Schüler an ihr „Gebäck“ erinnerte oder einen Ausflug nach „Bombay“ (Pompeji) ankündigte.

Der Geehrte selbst war spürbar bewegt, als er nach den vielen lobenden Worten selbst ans Rednerpult trat. Er habe immer versucht, mit seinen Entscheidungen authentisch zu sein. „I did it my way“, war Häußingers schlichter Schlusssatz, bevor er mit allen Gästen noch einmal an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückkehrte – zu einem gemeinsamen Mittagessen im Speisesaal des Ottilianer Tagesheims.