Kein Gas, kein Öl, keine Pellets! Dieser moderne und zeitlose Dreispänner in Germering ist top gerüstet für die Zukunft!

Wohnen im Grünen in Bestlage in Germering. © Wohnform Wohnbau GmbH

Bauen Sie auf Vertrauen durch über 40 Jahre Erfahrung – Sie sind herzlich eingeladen den Rohbau unseres Reiheneckhauses in der Friedenstr. 32/Ecke Lerchenstr. 5 in 82110 Germering zu besichtigen.

Rufen Sie uns an unter Tel. (089) 89443912, dann können wir Ihnen die Vorteile unserer ökologischen Ziegelbauweise, der sparsamen Luft-Wasser-Wärmepumpe und unserer vielen anderen Highlights im „Family Home Lercheneck“ aufzeigen.

Alleine schon die top Lage in Germering, der sechstgrößten Stadt Oberbayerns ist ein sehr guter Pluspunkt. Die gesamte städtische Infrastruktur mit Stadthalle, Marktplatz, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, zahlreichen Gaststätten, S-Bahnstation mit Busbahnhof, sowie Ärztezentrum liegt in der Nähe Ihres neuen Zuhauses. Dennoch ist das schöne Eck-Grundstück mit circa 889 m² Gesamtfläche ruhig und in einem gewachsenen, grünen Umfeld gelegen. Das Haus 1 hat einen familienfreundlichen, großen Garten und eine Grundstücksfläche von ca. 330 m².

Ein weiterer Vorteil ist die direkt neben dem Haus gelegene Einzelgarage mit hochwertigem, elektrischen Sektionaltor. Auch an die Vorbereitung für eine optionale 11 KW Ladestation und einen eigenen Vorplatz/Stellplatz für ein zweites Fahrzeug haben wir gedacht. Die Einfahrt wird mit einem elektrischen Rolltor verschlossen.



Ihrem neuen Wohnglück steht keine lange Wartezeit im Weg: Die Fertigstellung unseres modernen Dreispänners „Family Home Lercheneck“ ist bereits für Ende Dezember 2023 geplant und wird für Ende März 2024 notariell garantiert.

Mehr Informationen

Langfristig bessere CO₂-Bilanz

Der Kellererziegel ZMK8 ist energiesparend, sicher, natürlich und umweltschonend hergestellt. Plant man mit einer Haus-Lebensdauer von 80 Jahren, schneidet Ziegel als Baustoff am besten ab. Ein Plus für die Nachhaltigkeit. Zudem profitiert der Ziegel von kurzen Transportwegen durch regionale Verfügbarkeit und bietet optimalen Brandschutz, hohen Schallschutz und ein angenehmes Wohnraumklima

Energiekostenbremse

Der rein keramische ZMK 8 Ziegel erweist sich aufgrund seiner bauphysikalischen Eigenschaften als besonders ökologische und nachhaltige Lösung. Vor allem in der Kombination mit einer Fußbodenheizung, betrieben durch die energiesparende Luft-Wasser-Wärmepumpe und unserer kontrollierten Wohnraumbe-/ und entlüftung mit Wärmerückgewinnung.

In diesem Germeringer Dreispänner ist wohlfühlen vorprogrammiert © Wohnform Wohnbau GmbH

Nicht nur die Ökologie steht in diesem Reiheneckhaus im Vordergrund. Auch praktische Highlights wie die elektrischen Rollläden, 3-fach verglaste Fenster, ein Handtuchtrockner-Heizkörper im Bad oder die Aluminium-Hauseingangstüre mit Dreifach-Verriegelung bieten angenehmen Wohnkomfort.

Für eine individuelle Ausgestaltung und Ausstattung Ihres Hauses steht Ihnen das hauseigenes Architekten-Team mit der umfassenden Erfahrung von mehreren Hundert gebauten Eigentumswohnungen und Häusern in den letzten vier Jahrzehnten gerne zur Verfügung.

Fordern Sie jetzt Ihr Exposé an

Verwirklichen Sie jetzt Ihren Traum vom Wohnen oder schaffen Sie sich eine wertbeständige Kapitalanlage als solide Altersvorsorge. Die Kapitalanlage in Immobilien gilt nach wie vor als krisenfeste Investition in Sachwerte und als Schutz vor Inflation. Zudem lassen sich mit Anlageimmobilien Steuern sparen. Mit der WOHNFORM WOHNBAU GmbH steht Ihnen ein leistungsfähiges, familiengeführtes Bauträgerunternehmen in zweiter Generation mit über 40-jähriger Erfahrung zur Seite.

Fordern Sie jetzt Ihr detailliertes Exposé an unter diesem Link.

Kontakt

Wohnform Wohnbau GmbH

Untere Bahnhofstraße 58

82110 Germering

Tel.: 089 89443912

E-Mail: verkauf@wohnform-wohnbau.de

Web: www.wohnform-wohnbau.de