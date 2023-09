Im September soll es losgehen

Neue "Fitness Zone" in Gröbenzell öffnet im September

Auf fast 1.000 m² entsteht die Fitness Zone mit einer clubähnlichen Atmosphäre. © -

In wenigen Wochen ist die Eröffnung der neuen "Fitness Zone" geplant. Auf 1.000 m² können junge Fitness-Fans effektiv und unkompliziert trainieren.

In den letzten Jahren hat es eine intensive Diskussion über die weitere Verwendung des in Teilen leerstehenden Gebäudes des ehemaligen Möbelhauses Fahr in der Olchinger Straße in Gröbenzell gegeben. Im Jahr 2016 hat der Gemeinderat dann den Nutzungszweck für das Gebäude um sportliche und kulturelle Zwecke erweitert. Und jetzt ist es endlich soweit: Im September 2018 eröffnet im ersten Obergeschoss die "Fitness ZONE Gröbenzell".

Effektive und unkompliziert trainieren

Die Fitness ZONE versteht sich als ein Fitness-Studio der neuen Generation, in dem effektives und unkompliziertes Trainieren möglich ist. Auf fast 1.000 Quadratmeter Trainingsfläche werden moderne, hochwertige Geräte der Firmen Queenax und Matrix aufgebaut. Ein besonderer Schwerpunkt der "ZONE" liegt auf funktionellem Training, bei dem umfassende Bewegungsabläufe statt einzelner Muskelgruppen trainiert werden.

Es ist das Ziel der Fitness Zone, den Kunden eine umfassende Fitness und ein gutes Körpergefühl zu vermitteln, das ihre Leistungsfähigkeit erhöht und eine gute Grundlage für sportliche Freizeitaktivitäten wie Surfen oder Mountain Biken schafft.

Design der Fitness Zone soll junge Leute ansprechen

Der Graffiti-Künstler "loomi" verschönert die Wände der neuen Fitness Zone. © -

Die Gestaltung der Fitness Zone richtet sich vor allem an junge Leute. Mit einem besonderen Boden, den verschiedenfarbigen Strahlern und der Getränke-Flatrate wird eine clubähnliche Atmosphäre geschaffen. Fitness ZONE konnte zudem den bekannten Münchner Graffiti-Künstler "loomit" gewinnen, die Ausgestaltung des ehemaligen Möbelmarktes zu übernehmen. Das Treppenhaus wurde von loomit bereits verschönert.



Angrenzend zur Fitness Zone besteht immer noch die Möglichkeit, eigene Räumlichkeiten anzumieten, geeignet für Physiotherapie, Kosmetik oder Massage.

Im September soll es losgehen

Die Eröffnung des Studios ist für die zweite Septemberhälfte geplant. Ab sofort gibt es schon Eröffnungsangebote.

Im September öffnet die neue Fitness Zone ihre Tore für Sie. © -

Fitness ZONE ist die junge Fitness-Sparte von der Vitaparc Sport & Health Gröbenzell GmbH, die seit Jahren erfolgreich das Premium-Fitness Studio Vitaparc in Gröbenzell betreibt.

Kontakt

Fitness Zone

Olchinger Str. 86

82194 Gröbenzell

Tel.: 08142 65 08 320

Web: www.fitnesszone-gz.de