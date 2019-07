Neue Räume für Gröbenzeller Ganzstagsklassen

Lange Zeit drang lauter Baulärm aus der Ährenfeldschule, jetzt waren fröhliche Kinderstimmen zu hören. Die Schulfamilie feierte die Einweihung des neuen Trakts mit einem Tag der offenen Tür.

7,3 Millionen Euro hatte die Gemeinde für das Vorhaben veranschlagt. Fast doppelt so viel ist es geworden, berichtete Bürgermeister Martin Schäfer. „Das ist es uns aber wert.“ Der Neubau war wegen des Ganztagsangebotes nötig geworden. Mittlerweile existieren vier Ganztagsklassen – pro Jahrgang eine. Die Arbeiten fanden während des laufenden Schulbetriebs statt. „Oft haben die Wände gewackelt“, erinnerte sich ein Viertklässler. 700 Umzugskisten standen im Haus herum.

Im Herbst 2018 konnte der Neubau dann bezogen werden, doch fertig waren die Handwerker noch nicht. „Manche Kinderkrankheit musste beseitigt werden“, erläuterte Rektorin Gudrun Beck. Gearbeitet werden muss noch im Außenbereich. Dies soll laut Rektorin mit den weiteren Nutzern, Mittagsbetreuung und Hort, geplant werden. In den Neubau ziehen die vier Ganztagsklassen ein, neben Klassenzimmern stehen auch Gruppenräume zur Verfügung, außerdem sind dort Fachräume, das Büro der Rektorin, deren Stellvertreterin, Sekretariat und Lehrerzimmer untergebracht. Und zudem eine Mensa, in der bis zu 80 Kinder verköstigt werden können. Das Mittagessen wird allerdings in kleineren Gruppen eingenommen, ansonsten wäre der Lärmpegel zu hoch, erläuterte Beck. Die Mensa wurde so gebaut, dass eine Wand geöffnet werden kann und eine große Aula entsteht.

Auch Schulamtsdirektorin Bettina Betz kam zur Feier. Sie war jahrelang Rektorin der Ährenfeldschule und hatte sich aktiv dafür eingesetzt, dass diese zur Ganztagsschule wurde. Die Mühen haben sich offenbar gelohnt: „Ich finde die neue Schule toll“, schwärmte etwa eine Erstklässlerin.

sus