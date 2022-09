Neuer Rekord: 707 Teilnehmer beim Löwenmarsch

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ludwig Prinz von Bayern (vorne) marschiert erstmals mit seiner Verlobten Sophie-Alexandra Evekink, daneben CSU-Bundestagsabgeordneter Michael Kießling. © osman

Strahlender Sonnenschein, Blasmusik und alle Füße noch blasenfrei – gut gelaunt und mit prall gefüllten Rucksäcken setzte sich am Samstag Nachmittag in der Arena von Schloss Kaltenberg ein Tross an Wanderern in Bewegung, um in 24 Stunden die 100 Kilometer lange Strecke nach Schloss Hohenschwangau zurückzulegen. Die Ersten – vier Männer aus München – hatten das bereits am Sonntag Morgen um acht Uhr geschafft – ein neuer Rekord.

Kaltenberg – Auch einen neuen Teilnehmerrekord verbuchte die vierte Auflage des Löwenmarschs. 707 Menschen machten sich zu der Mammut-Wanderung auf, die über St. Ottilien und das Ammersee-Westufer, Wessobrunn, Schongau und die Wieskirche nach Hohenschwangau führt. Je nach Trainingszustand und persönlicher Vorliebe konnte auch lediglich ein Teilstück der Strecke bewältigt werden.

Die kompletten 100 Kilometer legten stolze 220 Teilnehmer zurück, unter ihnen Ludwig Prinz von Bayern, der Initiator des Charity-Marsches. Er sammelt Geld für ein von ihm gegründetes Hilfsprojekt in Afrika und kann sich in diesem Jahr über 107 000 Euro freuen. Diese vorläufige Spendensumme dürfte sich laut Löwenmarsch-Sprecherin Elke Reichart in den kommenden Tagen noch erhöhen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Erstmals an der Seite des frisch verlobten Wittelsbachers lief seine künftige Ehefrau Sophie-Alexandra Evekink. Sie absolvierte die erste Etappe des Marsches und half anschließend an den Streckenstationen, wo die Wanderer unterwegs Rast machen konnten. Prinz Ludwig traf am Sonntag um 12.43 Uhr im Löwenhof von Schloss Hohenschwangau ein und unterbot damit seine Zeit vom letzten Jahr um eine Stunde und 17 Minuten. Belohnt wurde er dafür mit einer Medaille aus den Händen seiner Verlobten.

Insgesamt verlief der Marsch trotz der vielen Teilnehmer ohne besondere Vorkommnisse, so Sprecherin Reichart. Bis auf ein heftiges Gewitter und kühle Nachttemperaturen von zehn Grad war das Wetter den Wanderern wohlgesonnen. Die erlaufenen Spenden gehen zu 100 Prozent an das Hilfsprojekt Learning Lions, wie Ludwig von Bayern vor dem Start betonte. „Jeder Euro kommt an.“ Die gemeinnützige Organisation betreibt in der kenianischen Halbwüste Turkana, einem der ärmsten Gebiete Afrikas, eine IT-Schule und eröffnet jungen Menschen damit die Möglichkeit, in ihrer Heimat ein berufliches Auskommen zu finden. os

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.