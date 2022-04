Interview mit dem neuen Schulleiter: „Das Ottilianer Gefühl ist unkaputtbar“

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Schulleiter Andreas Walch, der auch drei Klassen in Geschichte unterrichtet, erläutert den Schülern der 8c die architektonischen Besonderheiten eines griechischen Tempels. © Kronenbitter

Haben kirchliche Privatschulen eine Zukunft? Und was hat sich verändert am Rhabanus-Maurus-Gymnasium (RMG) in St. Ottilien? Was muss sich ändern?

St. Ottlilien - Antworten liefert der neue Direktor Andreas Walch. Er ist seit Februar im Dienst – kennt die Schulfamilie aber schon viel länger.

Herr Walch, Sie waren bis zum Jahr 2017 zwölf Jahre „normaler“ Lehrer am RMG – was hat Sie bei Ihrer Rückkehr am meisten überrascht, was hat sich am meisten verändert?

Überrascht war ich, wie schnell sich das bekannte Ottilianer Gefühl wieder eingestellt hat, es ist einfach unkaputtbar und enorm lebendig. Dramatisch verändert hat sich die Digitalisierung der Schule. Corona hat als positiver Nebeneffekt einen enormen Vorschub geleistet, sodass Schüler und Lehrer heute völlig selbstverständlich über MS Teams miteinander kommunizieren. Aufgefallen ist mir auch, dass es in den viereinhalb Jahren einen Generationswechsel im Kollegium gab – ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer ist neu, jung und sehr engagiert.

Sind alle vorgesehenen Stellen besetzt?

In Sport haben wir in diesem Halbjahr einen Engpass, da mussten wir etwas umstellen. Langfristig mache ich mir – wie die ganze Schullandschaft – aber wegen des Lehrermangels Sorgen, der vor allem uns Privatschulen in besonderer Weise trifft. Hier werden wir in Zukunft noch kreativer vorgehen müssen und bewusst mit den attraktiven Arbeitsbedingungen und dem pädagogischen Plus in St. Ottilien werben.

Was werden Sie ändern?

Die pädagogische Ausrichtung wird durch den geplanten Schulneubau pointierter werden und manch Neuerung erfahren. Denn die Pädagogik muss mit der Modernität der neuen Hülle einhergehen. Die Welt verändert sich – und das muss man auch im Unterricht und beim Lernen merken.

Wie sehen die konzeptionellen Neuerungen genau aus? Sie konnten ja als Referent für Schulentwicklung einiges initiieren...

Wir werden im Neubau das Konzept „GanzTakt+“ verwirklichen, das im Schulwerk Augsburg auch durch mich und mit meinem Ottilien-Hintergrund entstanden ist und an anderen Schulen bereits praktiziert wird. Es ist fixiert genug, um es generell in seiner Ausrichtung erkennbar zu halten, aber gleichzeitig flexibel genug, um damit schulspezifische Wege zu gehen.

GanzTakt+ bedeutet was?

Im Wesentlichen sind es drei Pfeiler: Erstens: ein teilgebundener Ganztag mit zwei festen Schultagen, die bis 16.30 Uhr dauern, und zwei frei dazu buchbaren Nachmittagen, vergleichbar mit dem jetzigen Tagesheim. Damit gewinnen wir viel Zeit für Förderung und individualisiertes Lernen, unter anderem auf iPad-Basis. Die Kernfächer laufen als Doppelstunde in der 60:30-Aufteilung: zur hausaufgaben-ähnlichen Übung im letzten Drittel kommt oft eine zweite pädagogische Kraft dazu. Zweitens: das pädagogische Personal erfährt eine wirksame Ergänzung durch die Heranziehung von idealerweise sozialpädagogisch ausgebildeten Personen, die in Lehrteams ihre professionelle Sichtweise einbringen. Der dritte Pfeiler ist das außerschulische, lehrplanunabhängige Lernen in Projekten und Arbeitsgemeinschaften, bei dem wir Neugierde wecken und die Schüler in Vorbereitung auf die Zukunft auf ihre Potenziale und Talente stoßen wollen.

Klingt nach einem intensiven langen Tag…

…aber der fühlt sich nicht so an, denn er ist bewusst rhythmisiert in der Abfolge von Spannung und Entspannung und Abwechslung bei den Lernerfahrungen. Und Hausaufgaben gibt es an den beiden langen Tagen ja nicht.

Beim Schulwerk in Augsburg hatten Sie den Vergleich mit 44 anderen Schulen des Schulwerks. Was macht das Besondere an St. Ottilien aus?

Die Eigenständigkeit der Schule und das Bewusstsein für sich selbst und ihre Beheimatung bei den Benediktinern. Die Verbindung mit einem so großen und aktiven Kloster gibt es im Schulwerk sonst nirgends. Der legendäre Circus St. Ottilien ist vielleicht das beste Zeugnis dieser Ottilianer Besonderheit: Schule und Kloster im kreativen Miteinander! Kurz: Ein Ort, von dem eine besondere Kraft und Aura ausgeht und deshalb lässt es sich hier schon besonders gut sein.

Heuer ist Circus-Jahr in St. Ottilien – wie weit sind die Vorbereitungen?

Der Trainingsausfall der vergangenen Monate hat uns schon beeinträchtigt, aber die Schulgemeinschaft braucht den Circus dringend und darum machen wir ihn, egal, was Corona noch mit uns vorhat! Wir sind voller Vorfreude und Tatendrang und sehen ihn als Silberstreif am Horizont nach der Corona-Trostlosigkeit. Und sollte tatsächlich die Lage wieder schwierig werden: Irgendwas geht auf alle Fälle.

Übernimmt der Schulleiter auch eine Rolle in der Manege?

Ich bin ein Theatermensch, man muss also mit mir rechnen. Im Zweifel machen die Lehrer und ich den Affen. Wir sind gut darin, unter Zeitdruck und mit der Begeisterung der letzten Minute etwas auf die Beine zu stellen.

Wagen Sie eine Prognose: Ist das RMG in zehn Jahren noch dreizügig oder reduzieren sich die Anmeldezahlen an kirchlichen Schulen wegen der zunehmend kirchenkritischen Gesellschaft?

Die Dreizügigkeit ist gesetzt, vielleicht aber nicht mehr mit der maximalen Klassenstärke. Das Potenzial an interessierten Familien, die unsere Art Schule zu machen, schätzen, ist da und wir werden unsere Klientel finden. Mit dem Schulneubau profilieren wir uns weiter und sind optimistisch, hier in der Region die Schullandschaft zu bereichern. Dabei stellen wir uns dem Wettbewerb mit dem neuen Gymnasium in Herrsching und denken, dass man sehr wohl unterscheidet zwischen Kritik an der Amtskirche und gelebter christlicher Spiritualität im Kontext Schule.

Die Vita des „Neuen“

Oberstudienrat im Kirchendienst: Andreas Walch, 53 Jahre alt, gebürtiger Augsburger, Abitur am Benediktiner-Gymnasium bei St. Stephan in Augsburg, Lehramts-Studium in Regensburg für die Fächer Latein, Deutsch und Geschichte, zwischenzeitlich am Canisius-Kolleg der Jesuiten in Berlin, nach zwölf Jahren Lehrtätigkeit in St. Ottilien dann Referent für Schulentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit beim Schulwerk der Diözese Augsburg. Neben seiner Tätigkeit als Direktor unterrichtet Walch drei Klassen in den Fächern Geschichte. Ein Portrait-Video über Andreas Walch findet sich auf der Schul-Homepage: www.gym-ottilien.de.

Das Gymnasium

Über 60 Lehrer, darunter einige Mönche, unterrichten in St. Ottilien rund 700 Schüler – viele kommen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Besonderheiten sind, dass in Ottilien Latein bereits ab der fünften Klasse gelernt wird. Zudem ist ab der achten Klasse als dritte Fremdsprache Altgriechisch wählbar.