OB-Wahl: BBV und Grüne wollen Gröbenzeller Martin Runge aufstellen

Fürstenfeldbruck - Jetzt ist es raus: BBV und Grüne wollen den Gröbenzeller Vize-Bürgermeister Martin Runge (Grüne) ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus schicken. In einer Mitgliederversammlung der BBV am Donnerstag sprachen sich 45 Brucker dafür aus, den 58-Jährigen für die Neuwahlen (die voraussichtlich im Mai stattfinden) aufzustellen. Es gab nur eine Gegenstimme.

BBV-Fraktionsvorsitzender Klaus Quinten erklärt auf Nachfrage am Freitag, dass er bereits mit Runge telefoniert habe. Noch stehe zumindest offiziell nicht fest, ob der Gröbenzeller sich aufstellen lassen will. „Er wird sich spätestens nächste Woche entscheiden.“ Falls Runge zusagt, würde er sich bei der Nominierungsversammlung am 16. Februar vorstellen. Anschließend gebe es eine weitere Abstimmung bei der BBV, die allerdings eher formalen Charakter habe. „Da sollte es ein eindeutiges Ergebnis geben“, so Quinten.

Grünen-Ortsvorsitzender Jan Halbauer, der in engem Kontakt zu Runge steht, geht davon aus, dass Runge sich aufstellen lassen wird. „Ich bin mir sicher, dass Martin Runge Feuer und Flamme für die Idee ist.“ Schon vor einigen Tagen hatten Ortsvorstand und Fraktion der Grünen sich dazu entschieden, den Gröbenzeller ebenfalls als OB-Kandidaten aufzustellen. „Aber wir wollten, dass die BBV vorangeht.“ Auch bei den Grünen werde des eine offizielle Aufstellungsversammlung geben. „Wir sind guter Dinge, dass unsere Mitglieder sich auch für ihn aussprechen“, sagt Halbauer.

Dass es intern weitere Kandidaten geben wird, schließt er allerdings nicht aus. Wie Stadträtin und Ortsvorsitzende Alexa Zierl (Grüne) auf Tagblatt-Nachfrage mitteilt, sei ihre Kandidatur allerdings vom Tisch. Zierl hatte vor einigen Tagen angekündigt, sich eventuell aufstellen zu lassen. Nun hat sie ihre Meinung geändert: „Nachdem es eine klare Mehrheit für Herrn Runge gibt, will ich da niemandem in die Suppe spucken.“