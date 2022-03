Bauland in Oberschweinbach: Quadratmeter kostet 65 Euro mehr

Interessierte, die im Baugebiet Schlossfeld-Süd ein Grundstück kaufen möchten, müssen tiefer in die Tasche greifen als ursprünglich angenommen. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Kaufpreis zu erhöhen – auf 740 Euro pro Quadratmeter.

Oberschweinbach - Im Baugebiet Schlossfeld-Süd gibt es noch fünf Grundstücke im Besitz der Gemeinde, die nun veräußert werden sollen. Ursprünglich war geplant, den Quadratmeterpreis auf 675 Euro festzusetzen. Dieser Preis orientiert sich am Bodenrichtwert.

Wie Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/DG) aber im Gemeinderat sagte, werde dieser „demnächst kräftig steigen“. Man werde daher die 675 Euro leider nicht halten können, so der Rathauschef. Die Gemeinde habe immer betont, die Grundstücke möglichst fair zu verkaufen. „Aber unter Wert geht einfach nicht, sonst sind wir juristisch angreifbar“, so Riepl. Er schlug eine Steigerung von zehn Prozent vor, das entspricht einem Quadratmeter-Preis von 740 Euro.

Mario Küpper (CSU/DG) forderte, an der ursprünglichen Summe festzuhalten. „Für mich gilt der Beschluss von damals.“ Das sah auch Tobias Pongratz (CSU/DG) so. Riepl gab beiden in der Sache ja Recht, erinnerte aber daran, dass auch der „Kindergarten-Anbau das Doppelte kosten wird wie noch vor fünf Jahren“. Er würde sich zudem „nicht auf die überregionale Rechnungsprüfung freuen“, wenn die Grundstücke zu günstig verkauft würden.

„Wir sind auch mit 740 Euro an der untersten Grenze und es ist leider so, dass der Preis für Bauland gestiegen ist“, ergänzte Ludwig Geiger (CSU/DG).

Am Ende fiel das Votum mit 8:3 für die Anhebung auf 740 Euro pro Quadratmeter aus. Bei der Debatte über die Bebauungsverpflichtung von sechs Jahren und Eigennutzungsverpflichtung von mindestens sechs Jahren war sich das Gremium dann einig und votierte geschlossen dafür. gog