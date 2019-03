Zwei Großprojekte fressen die Hälfte der Rücklagen auf

Es ist ein Rekord-Haushalt geworden, den der Gemeinderat verabschiedet hat – schon wieder. Kämmerer Richard Furtmeier betonte jedoch, dass die Gemeinde heuer „nicht schlechter da stehe, eher besser“.

Oberschweinbach – Der Verwaltungshaushalt in Oberschweinbach hat jetzt ein Volumen von knapp 2,4 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt umfasst 1,8 Millionen Euro. Furtmeier bezeichnete den Haushalt als „solide und rechtskonform“.

Genehmigungspflichtig seitens der Kommunalaufsicht ist er heuer aufgrund zweier Kreditaufnahmen. Der Ausbau des Obergeschosses im Rathaus in Spielberg soll damit unter anderem finanziert werden. Für 2019 ist dafür eine knappe Million eingeplant, für das Folgejahr können weitere 100 000 Euro abgerufen werden. So sieht es der Finanzplan vor.

Auch für den Bereich Turnhalle und Wirtschaft in Günzlhofen wurde eine Summe von 400 000 Euro angesetzt. Bürgermeister Norbert Riepl (DG/CSU) betonte, dass man gezielt einen „vernünftigen Puffer“ geschaffen habe in Sachen ehemaliger Kegelbahn. Die alte Anlage wurde im Zuge der Renovierungsarbeiten der ehemaligen Sportgaststätte ausgebaut. Was genau an dieser Stelle entstehen soll – eventuell eine Bowling-Anlage – wird erst noch entschieden.

Die Kreisumlage

Der größte Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt ist naturgemäß die Kreisumlage. Diese beträgt für Oberschweinbach heuer 877 000 Euro – das ist ein Plus von 100 000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Um die großen Projekte 2019 zu finanzieren – zusätzlich zum Kloster-Umbau und der Wirtschaft sind auch zwei Baugebiete in der Planung – ist neben der Kreditaufnahme von 550 000 Euro auch eine Entnahme aus den Rücklagen nötig. Die 694 000 Euro müssen dem Vermögenshaushalt entnommen werden. Die Rücklagen der Gemeinde – zum Ende des Vorjahres noch bei 1,4 Millionen Euro – schrumpfen somit auf 677 000 Euro. „Die Hälfte, die damals so schön ausgeschaut hat, ist schon wieder weg“, bedauert der Rathauschef. Man habe aber eben in diesem Jahr zwei Positionen, für die man „richtig Geld ausgebe“. Geplant sei jedoch, die Rücklagen wieder zu erhöhen. „Es sind auch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zu erwarten.“ Die habe man jedoch laut Riepl „sehr konservativ“ eingeplant, „bevor allzu große Erwartungshaltungen produziert werden.“ Für Straßenarbeiten wie die Leitplanken an der Verbindungsstraße nach Günzlhofen und der Gehweg an der Herrnzeller Straße sind 75 000 Euro eingeplant.

Der Schuldenstand der Gemeinde liegt zum Ende des Jahres 2019 bei 1,1 Millionen, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 630 Euro ausmacht. Damit liegt Oberschweinbach wieder knapp über dem Landesdurchschnitt von 605 Euro. Einstimmig votierte der Gemeinderat für den Haushalt und den Finanzplan.