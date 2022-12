Besondere Krippe im Nachbarlandkreis ist wieder zu sehen

Mit ganz viel Liebe zum Detail und technischer Raffinesse lockt die Taitinger Krippe Besucher aus dem süddeutschen Raum an. © Privat

Nach zwei Jahren Zwangspause ist sie jetzt endlich wieder zu sehen: die große Krippe in Taiting bei Dasing (Kreis Aichach-Friedberg).

Oberschweinbach/Taiting - Jeden Advent sieht die Krippe, die seit über 30 Jahren in der Kirche Mariä Verkündigung aufgebaut wird, anders aus.

Taiting liegt knapp 20 Kilometer hinter der Landkreisgrenze. Die Krippe lockt auch viele Bewunderer aus dem Brucker Raum an. „Wir hatten beispielsweise vor 2019 viele Besucher aus Germering“, berichtet Manfred Daschner.

Der Oberschweinbacher gehört dem fünfköpfigen Team an, das sich jedes Jahr um Aufbau und Gestaltung der Krippe kümmert. Auf rund 20 Quadratmeter Fläche erschaffen Daschner und seine Kollegen eine detaillierte Krippenwelt mit 20 Zentimeter großen Figuren – und vielen kleinen und großen Besonderheiten.

Vor Beginn der Adventszeit rücken Daschner und seine Leute aus, bauen die Grundplatten in der Kirche auf. Dann geht es an die Detailarbeit. „Unmengen an Moos, Farn und Pflanzen“ müssen verteilt werden, der Wasserlauf aufgebaut, die Schläuche für die Nebelmaschine verlegt werden. Diese sorgt dafür, dass Rauch aus den Häusern aufsteigt. Anschließend müssen die Häuser und Figuren drauf gesetzt werden.

Der Aufbau

Mit dem Aufbau sind die Fünf immer eine gute Woche beschäftigt, es braucht einfach seine Zeit, bis alles an Ort und Stelle ist. Damit Moos, Farn und die Pflanzen lange frisch aussehen, werden sie regelmäßig mit Wasser besprüht. „Die Krippe ist mit der Zeit immer mehr gewachsen“, erzählt Daschner.

In die Quere kommen sich die Fünf bei ihrer Arbeit nicht, jeder hat sein Gebiet, um das er sich kümmert. „Es ist schon ein bissl aufwendig“, sagt Daschner. Aber es sei auch immer wieder schön. Und er ist sich sicher: „So etwas findet man sonst nirgends.“ Der Bekanntheitsgrad der Krippe sei enorm hoch. Die Besucher kämen bis aus Memmingen, Landsberg, Ulm, Donauwörth und Ingolstadt, um die Krippe in der Taitinger Kirche zu bewundern. gog

Die Krippe

ist zu den Messe-Zeiten zu sehen. Die Krippenschau gibt es an folgenden Tagen immer von 13.30 bis 16.30 Uhr: 25. und 26. Dezember sowie an Neujahr, am Heilig-Drei-Königstag und am 8. Januar. Am 7. Januar findet eine Krippenschau nach der Abendmesse statt. Zusätzlich gibt es vor der Kirche ein Lagerfeuer – mit Glühwein und Leckereien.

