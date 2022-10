Die Limo-Dynastie von Oberschweinbach

Firmengründer: Michael Wolf senior mit dem Wagen, mit dem er Limo ausfuhr. Das Foto ist von etwa 1950. © Privat

Vor fast 100 Jahren hat alles angefangen in einer kleinen Halle mitten in Oberschweinbach: Damals stellte Michael Wolf seine erste Limonade her und legte damit den Grundstein für seinen Betrieb. Fortan war er in der ganzen Region als der Limonaderer bekannt. Die Firma gibt es noch heute – natürlich aber in anderer Form.

Oberschweinbach – Die Geschichte des Limonaderers geht aber nicht mit Limo los, sondern mit einem Metzger aus Tittmoning. Ihn und seine Frau hatte es 1909 nach Oberschweinbach verschlagen. Sie führten viele Jahre eine Bäckerei und einen Gemischtwarenladen an der Hauptstraße. In dieser Zeit entstand der Hausname Kreill, der heute noch im Ort bei Alteingesessenen gebräuchlich ist, denn der Name des Metzgers lautete Johann Kreill. Seine Tochter Elise heiratete Michael Wolf senior, Gastwirtssohn aus Osterholzen bei Egenburg. Der Laden wurde an die jüngere Generation übergeben – und Michael Wolf senior und seine Elise begannen mit dem Aufbau der Limonadenfabrik. Das war 1928.

Himbeer-Kracherl als legendäres Getränk

Mischkessel und Handabfüller waren in der Anfangszeit die wesentliche technische Ausrüstung, ausgeliefert wurden die Getränke damals noch mit dem Pferdewagen. Ein Jahr später jedoch musste bereits ein Lieferwagen her, da die Arbeit von dem Vierbeiner nicht mehr zu schaffen war. Angefangen wurde mit weißer und gelber Limo, später sollte das Himbeer-Kracherl dazukommen.

„Da erzählt man heute noch, wie toll die geschmeckt hat“, erinnert sich Michael Wolf (54), besser bekannt als Migo, der Enkel des Firmengründers. Er führt das Geschäft weiter.

Produziert wird das Himbeer-Kracherl zwar nicht mehr. Aber viele denken immer noch an das erfrischende Getränk. So stand ein amerikanischer Soldat im Laden der Familie Wolf und wollte eine Himbeer-Limo kaufen – genau die, die es in seiner Kindheit gab, als er mit seinen Eltern in der Nähe wohnte. Groß war die Enttäuschung, als er erfuhr, dass die nicht mehr produziert wird.

Wally fuhr den Lkw und schleppte Kisten

Schwere Zeiten gab es gleich zu Anfang für die Unternehmer. Als 1930 die „Limosteuer“ eingeführt wurde – fünf Pfennig je Flasche –, war die junge Firma beinahe dem Untergang geweiht. Glücklicherweise für Wolfs wurde die Steuer wieder eingestampft. 1936 wurde eine halbautomatische Füllanlage in Betrieb genommen – das Geschäft entwickelte sich.

Ein Novum in den frühen Jahren war, dass die Wolfs eine Frau als Lastwagen-Fahrerin eingestellt hatten. Denn wer Getränke auslieferte, saß nicht nur am Steuer, sondern brachte auch die Kisten mit den Flaschen zum Kunden. „Die waren damals noch aus Holz und ziemlich schwer“, berichtet Wolf. Doch die patente Wally fuhr Lkw und schleppte Kisten.

1963 war ein besonderes Jahr in der Firmengeschichte. Michael Wolf junior, der Sohn des Gründers, hatte sich nach einer kaufmännischen Lehre Fachkenntnisse erworben im Institut für das Gärungswesen in Berlin und durfte sich fortan Getränkemeister nennen. Drei Jahre später ging die automatische Abfüllanlage in Betrieb – und die gestiegene Nachfrage nach Getränken des Limonaderers konnte befriedigt werden. Knapp 2500 Flaschen wurden nun pro Stunde abgefüllt. Michael Wolf junior produzierte auch bald eine Diätlimo – als das erste Unternehmen im Landkreis.

Zum Getränke-Abfüllen hatten die Wolfs damals einige Arbeiterinnen. Auch die drei Kinder halfen in den Ferien mit. Ausgefahren wurde (und wird) in Fürstenfeldbruck und im westlichen Landkreis, auch bis nach Mering gingen (und gehen) die Touren der Limo-Lieferanten aus Oberschweinbach. Heute werden Kunden beliefert, die dem Unternehmen seit 65 Jahren die Treue halten.

Gemischtwaren in Frauenhand

In seinem Buch „Der Limonaderer von Saubach“ erinnert sich Autor Ludwig Koschier an den Firmengründer Michael Wolf senior als „einen freundlichen Mann im grau-blauen Arbeitskittel“, der alle vier Wochen mit der Limo vorbeikam. Manchmal hängte sich der Bub auch an die Bordwand des Lieferwagens, wenn der weiterfuhr. Laut Koschier war der Stellenwert des Limonaderers hoch bei den Kindern im Ort.

Während sich dann Michael Wolf junior seit Anfang der 1960er-Jahre um seine Limonade kümmerte, führte Ehefrau Elfriede einen Gemischtwarenladen. Erst vor ein paar Jahren schloss die heute 90-Jährige den Laden für immer. Früher gab es dort alles zu kaufen, von Schulheften über Textilien, Geschirr, Tapeten bis hin zu Nägeln.

Doch mit Limo wird noch gehandelt – und das ist anstrengend, berichtet Migo Wolf: „Es ist körperlich schwere Arbeit und krank sein gibt es eigentlich nicht.“ Selbst ist er nur einmal ein paar Wochen ausgefallen, da war er 25 Jahre alt und hatte sich beim Fußballspielen das Schlüsselbein gebrochen. An Arbeiten oder Lastwagenfahren war sechs Wochen nicht zu denken. Dafür sind seine Mannschaftskameraden vom VSST Günzlhofen eingesprungen. „Jeden Tag ist ein anderer mitgefahren“, erinnert er sich.

An einen Patzer beim Abfüllen erinnert sich seine Schwester noch gut. Da wurde keine Zitronen-Limo in die Flaschen gefüllt, sondern nur Wasser und Kohlensäure. Schuld war wohl ein technischer Defekt. Gemerkt hatte sie es nur, weil die Blasen beim Schütteln der Flasche anders aussahen als die mit Limo-Grundstoff. Also wurde jede Flasche dieser Charge geschüttelt, überprüft und aussortiert – getrunken hat die Familie Wolf das Wasser dann einfach selbst.

Während es früher bei der Getränkefirma nur die eigene Marke gab, bietet Michael Wolf inzwischen über 200 verschiedene Sorten an Limo, Saft, Wasser und Bier an. Am besten geht der Wolf-Cola-Mix, den trinkt auch er: „Weil unser Cola-Mix besser als jeder Spezi ist.“

